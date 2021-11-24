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Andreessen Horowitz помогла NFT-платформе диджея 3LAU привлечь $55 млн

Andreessen Horowitz помогла NFT-платформе диджея 3LAU привлечь $55 млн


Музыкальная NFT-платформа Royal закрыла раунд финансирования Серии А на сумму $55 млн, который возглавила венчурная компания Andreessen Horowitz.


https://twitter.com/join_royal/status/1462854023623626760

В раунде приняли участие Founders Fund Питера Тиля, Paradigm, CAA, NEA Connect Ventures, Crush Music и Coinbase Ventures. Инвесторами в проект также выступили группы и исполнители The Chainsmokers, Nas, Logic, Стеффлон Дон, Kygo и Joyner Lucas & Disclosure.


Основанная диджеем Джастином Блау, известным как 3LAU, совместно с предпринимателем Джей Ди Россом Royal призвана изменить взаимоотношения музыкантов с фанатами, исключив посредников в виде звукозаписывающих лейблов. Платформа даст возможность инвестировать в исполнителей и получать часть роялти.


Согласно заявлению, Royal доказала свою концепцию в октябре. В ходе первого взаимодействия с фанатами на платформе 3LAU раздал 333 NFT, которые представляли собой 50% прав на потоковое вещание его сингла Worst Case.


В течение двух недель потенциальная стоимость песни превысила $6 млн, половина из которых принадлежит фанатам. Объем вторичного рынка токенов составил более $650 000.


В Royal анонсировали начало прямых продаж новых выпусков NFT в "ближайшие недели".


Привлеченное финансирование команда направит на расширение штата и инвестирование в исполнителей, сотрудничающих с платформой.


"У команды Royal есть дерзкая концепция применения идеалов Web 3 для трансформации музыкальной индустрии таким образом, чтобы расширить возможности исполнителей и их поклонников. Музыка — одно из самых захватывающих применений для NFT", — заявила генеральный партнер Andreessen Horowitz Кэтрин Хаун.


Напомним, в августе Founders Fund и Paradigm поддержали Royal в посевном раунде финансирования на $16 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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