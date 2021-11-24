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Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери

Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Модель Анна Калашникова потратила миллионы на мошенницу. Артистка встретила новую любовь больше года назад. Банкир Иван Семенов души не чает в своей избраннице. Недавно пара решила стать родителями. 37-летняя певица отказалась рожать сама из-за боязни потерять ребенка, ведь четыре года назад у нее случился выкидыш. Поэтому возлюбленные решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Когда выбор был сделан, артистка заплатила даме почти три миллиона рублей, но спустя время ее ждало разочарование.
Анна Калашникова «Произошла трагическая ошибка. Дело в том, что Настя уже была беременна на момент подселения наших эмбрионов, просто не знала об этом. Врачи недоглядели. Хотя это и горько осознавать, что у меня не будет в ближайшее время ребенка, но я не хочу отчаиваться. Я оставлю Насте деньги, которые ей заплатила. Пусть этот ребенок вырастет здоровым. А мы с моим молодым человеком будем пытаться снова стать родителями. С другой суррогатной мамой. Возможно, и нам когда-нибудь повезет», — рассказала Калашникова в студии программы «На самом деле». Добавим, что у Калашниковой растет сын Даниил, которому сейчас шесть лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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