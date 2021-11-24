Анна Седокова корит себя за то, что нарожала детей от разных мужчин

Певица Анна Седокова рассказала о своей личной жизни. Бывшая солистка «ВИА Гры» в прошлом году вышла замуж в третий раз – за молодого латвийского баскетболиста Яниса Тимму. До этого брака Анна пыталась построить семейную жизнь с футболистом Валентином Белькевичем, бизнесменом Максимом Чернявским и предпринимателем Антоном Комаровым. От каждого из этих мужчин Анна родила ребенка. Исполнительнице хита «Сердце в бинтах» обидно, что ее упрекают в легкомысленности. «Я всю жизнь была обвиняема другими людьми из-за того, что я могу влюбиться. Я влюбляюсь в людей, в друзей. У меня дочь точно такая же. Она разочаровывается быстро, она чувствует, она страдает. Она переживает, сходится, расстается. На протяжении 20 лет в шоу-бизнесе ежедневно находились люди, которые меня в этом упрекали: «Ой, рожает детей от всяких! Опять ее бросили». И я себя тоже обвиняла в этом. Я себе говорила: «Аня, почему ты не можешь жить спокойно? Почему такие скачки?»» — призналась Седокова. Несколько лет назад артистка попала на сеанс психотерапии. И тогда она пришла к выводу, что эмоциональность – это часть ее натуры, которую нужно принять. «Женщин спросили: «А вы любите кого-нибудь сейчас?» И всего лишь два человека сказали, что любят. Остальные восемь сказали, что ничего не чувствуют. И в тот момент я поняла, что эмоциональность – это как цвет глаз. Пока ты будешь позволять другим упрекать себя за это, ничего не будет получаться. Я корила себя жутко, а потом поняла, что любить и чувствовать – это дар. Миллионам людей это не дано», — пояснила поп-звезда.Анна Седокова Седокова рассказала о том, как из-за яркой внешности не смогла поступить в театральный институт. Накануне вступительных экзаменов Анна приняла участие в съемке модельного агентства. «Я связала себе лифчик, мне сказали какие-то штаны подобрать. Сказали, что я симпатичная девочка и могу попробовать. У меня рост 170 сантиметров, и я такой пухляш, но у меня были очень красивые волнистые волосы. Мне дали рекламировать прически», — рассказала Седокова. Будущая звезда идеально подготовилась к экзаменам и надеялась получить высший балл, чтобы попасть на бюджет. Но экзаменационная комиссия задавала странные вопросы и ставила подозрительно низкие оценки. «Я исполняю стих, а они говорят, что всё хорошо, и ставят тройку. Потом я пела песню – опять тройка. На третьем экзамене меня попросили заплакать. Я плачу перед комиссией. Они у меня спрашивают: «А кто ваши родители?» Я ответила: «Мама – учитель, папы нет». Они снова задают вопрос: «А кто организовал вам публикацию в журнале?» Я ответила: «Так получилось». И я вновь получила тройку. Я хотела всё бросить», — рассказала певица. По словам Седоковой, в тот момент она считала себя бездарной артисткой. Позже Анна получила сообщение, которое шокировало ее. «Мне написали, что не одобрили на бюджет, но два человека, которые набрали самый маленький балл, проходят на платное место. Я поняла, что эта комиссия, подумав, что я из Киева и могу себе это позволить, просто валила меня, чтобы я платила за обучение», — призналась артистка в YouTube-шоу «вМесте». Но Анна не растерялась. Она забрала документы и подала их в конкурирующий вуз.