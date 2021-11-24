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Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us

Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us


Разработчики из Delusional Studio официально анонсировали игру Wronged Us, которую тизерили около месяца назад. Анонс состоялся в рамках мероприятия Golden Joystick Awards, ниже можно видеть первый трейлер проекта.


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Игра Wronged Us разрабатывается для консолей (пока без указания каких именно) и PC. Ее релиз запланирован на 2023 год. Согласно официальному сайту Delusional Studio, Wronged Us «все еще находится на ранней стадии разработки».

Wronged Us — это хоррор на выживание в открытом мире. Действия игры развернутся в небольшом городке, в котором произошло нечто странное. Игроки должны будут изучать город, искать ответы на возникающие вопросы, решать различные загадки, вступать в сражения с монстрами. Заявлено, что город будет открытый — можно будет исследовать его независимо от основного сюжета.

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По материалам: newxboxone

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