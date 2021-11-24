Apple подала в суд на разработчика шпионских программ NSO Group

Компания Apple подала иск против разработчика шпионского ПО NSO Group и потребовала запретить ему доступ к своим устройствам.

«Спонсируемые государством субъекты, такие как NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения без отчетов об эффективности. Это нужно изменить», — заявил старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги.

Согласно заявлению техногиганта, NSO Group продает правоохранителям ПО Forcedentry для взлома iPhone и получения доступа к перепискам пользователей.

Apple также обвинила израильскую фирму в создании Apple ID для отправки вредоносных данных и установки шпионских программ на устройства без ведома владельцев.

В компании заявили, что таким атакам подверглось «небольшое число» пользователей, а проблема уже исправлена.

«В свободном обществе недопустимо вооружение мощными спонсируемыми государством шпионскими программами против тех, кто стремится сделать мир лучше», — заявил руководитель отдела безопасности разработки Apple Иван Крстич.

В пресс-релизе также рассказали о взносе в размере $10 млн для поддержки исследователей и адвокатов в области кибершпионажа.

Ранее Apple начала тестирование инструмента для локального сканирования фотографий на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми. Более 90 правозащитных групп со всего мира осудили инициативу компании.

Напомним, в июле 2021 года ряд СМИ в рамках совместного расследования сообщили об использовании правительствами 10 стран шпионского ПО NSO Group для слежки за журналистами.