Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег

Порядка 20% депозитов физических лиц и корпораций может перейти в цифровую национальную валюту (CBDC). Такие оценки привел заместитель главы Банка Англии Джон Канлифф.

«Согласно нашим консервативным допущениям, порядка пятой части всех депозитов … могут перейти из банковской системы в цифровые деньги центробанка», — пояснил он.

Чиновник указал на исходящие от криптовалютного рынка угрозы для финансовой системы страны. Программируемые свойства цифровых активов произведут схожую революцию в функциональности денег, добавил чиновник.

Напомним, министерство финансов Великобритании и Банк Англии анонсировали проведение в 2022 году общественных дискуссий на тему запуска цифрового фунта.

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Ранее регулятор разместил семь вакансий в группу по исследованию CBDC.



