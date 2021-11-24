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Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег

Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег


Порядка 20% депозитов физических лиц и корпораций может перейти в цифровую национальную валюту (CBDC). Такие оценки привел заместитель главы Банка Англии Джон Канлифф.


«Согласно нашим консервативным допущениям, порядка пятой части всех депозитов … могут перейти из банковской системы в цифровые деньги центробанка», — пояснил он.


Чиновник указал на исходящие от криптовалютного рынка угрозы для финансовой системы страны. Программируемые свойства цифровых активов произведут схожую революцию в функциональности денег, добавил чиновник.


Напомним, министерство финансов Великобритании и Банк Англии анонсировали проведение в 2022 году общественных дискуссий на тему запуска цифрового фунта.


https://forklog.com/chto-takoe-tsifrovaya-valyuta-tsentrobankov-cbdc/

Ранее регулятор разместил семь вакансий в группу по исследованию CBDC.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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