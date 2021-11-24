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Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году

Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году


ФРС, FDIC и OCC в составе Минфина США определили ряд связанных с регулированием цифровых активов областей, которые требуют дополнительного разъяснения. Стартовавший в мае «межведомственный спринт» продолжится в 2022 году.


Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора и выстраивание механизма сотрудничества. Предполагается проведение консультаций с Базельским комитетом по банковскому надзору.


К настоящему моменту ведомства разработали согласованный набор терминов, выявили ключевые риски и проанализировали, как можно применять существующие правила и руководства.


Группа намерена выпустить разъяснения касательно юридически допустимых для банков видов деятельности, связанных с криптовалютами.


Также руководства отразят ожидания в отношении безопасности и надежности, защиты потребителей и соблюдения существующих законов и нормативных актов, связанных с:


  • хранением криптовалют и традиционными кастодиальными услугами;
  • содействием покупкам и продажам цифровых активов клиентами;
  • кредитами, обеспеченными криптовалютами;
  • выпуском и распространением стейблкоинов;
  • деятельностью, связанной с хранением цифровых активов на балансе.

Напомним, в октябре СМИ cообщили, что FDIC может распространить страховое покрытие в $250 000 на депозиты в стабильных монетах.


В ноябре Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США опубликовала отчет, в котором перечислила связанные со стейблкоинами риски и порекомендовала приравнять эмитентов активов к банкам.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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