Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году

ФРС, FDIC и OCC в составе Минфина США определили ряд связанных с регулированием цифровых активов областей, которые требуют дополнительного разъяснения. Стартовавший в мае «межведомственный спринт» продолжится в 2022 году.

Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора и выстраивание механизма сотрудничества. Предполагается проведение консультаций с Базельским комитетом по банковскому надзору.

К настоящему моменту ведомства разработали согласованный набор терминов, выявили ключевые риски и проанализировали, как можно применять существующие правила и руководства.

Группа намерена выпустить разъяснения касательно юридически допустимых для банков видов деятельности, связанных с криптовалютами.

Также руководства отразят ожидания в отношении безопасности и надежности, защиты потребителей и соблюдения существующих законов и нормативных актов, связанных с:

хранением криптовалют и традиционными кастодиальными услугами;

содействием покупкам и продажам цифровых активов клиентами;

кредитами, обеспеченными криптовалютами;

выпуском и распространением стейблкоинов;

деятельностью, связанной с хранением цифровых активов на балансе.

Напомним, в октябре СМИ cообщили, что FDIC может распространить страховое покрытие в $250 000 на депозиты в стабильных монетах.

В ноябре Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США опубликовала отчет, в котором перечислила связанные со стейблкоинами риски и порекомендовала приравнять эмитентов активов к банкам.



