Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Без федеральных средств построить приюты для животных в России невозможно, считает Бурматов

Без федеральных средств построить приюты для животных в России невозможно, считает Бурматов

Без федеральных средств построить приюты для животных в России невозможно, считает Бурматов

11:29  Автор: Евгения Филиппова



Необходимо выделить регионам федеральные средства на строительство приютов для безнадзорных животных в виде софинансирования, сказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») на круглом столе комитета 24 ноября. 

Глава Комитета Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») отметил, что поступает много обращений из субъектов РФ от жителей, в которых говорится о необходимости дополнительных мер для защиты человеческой жизни, а также о том, что нужно доработать правила по содержанию животных.

Изъятых ценных животных хотят разрешить передавать в частные руки


По разным оценкам в стране существует от одной четверти до одной трети от необходимого количества приютов, рассказал Владимир Бурматов. Он напомнил, что президент РФ дал поручение о рассмотрении вопроса финансового обеспечения расходных обязательств консолидированных бюджетов регионов, возникающих при реализации законодательства в области ответственного обращения с животными. 

Также депутат отметил, что он получил официальный документ за подписью министра природных ресурсов и экологии, о том, что в рамках исполнения пункта поручения президента предусматривается развитие на территории страны сети приютов для животных по типовым проектам, посредством софинансирования из федерального бюджета.

Минсельхоз разработал единый порядок ветеринарно-санитарной экспертизы при убое животных


«Я считаю, что у нас сегодня в решении и резолюции должно быть зафиксировано, что без федеральных средств построить приюты на территории субъектов Российской Федерации невозможно. Есть поручение президента, есть позиция Минприроды, возникает вопрос — почему приюты до сих пор не строятся, почему на это не выделяются  федеральные средства, — я этот ответ ещё год назад получил, и за год ничего не изменилось, — и почему в  регионах нет до сих пор проектов типовых приютов, и их строят как Бог на  душу положит. Зачастую мы вместо приютов получаем то, что впору назвать концлагерем для животных», — сказал он. 

Федеральные средства на строительство приютов регионам необходимо выделять в рамках софинансирования, добавил парламентарий. 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о маркировке животных


Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что в Самарской области, которую представляет депутат, проблема безнадзорных животных стоит остро, есть примеры нападения стай на людей. По его мнению, принятые изменения в законодательство по защите животных не предусмотрели механизмы реализации норм.

«Собрали с детской площадки стаю собак, стерилизовали и привезли обратно на детскую площадку <… > У нас появились места, где люди, дети боятся ходить», — сказал он. 

Возможно, нужно проработать вопрос с Правительством, предложив предусмотреть средства для регионов на обращение с бездомными животными, считает Хинштейн.  Он отметил, что большинство регионов не могут выполнить задачу создания центров содержания бездомных животных за свой счёт. 

Кроме этого, ранее на заседании Комитета была рекомендована к принятию в первом чтении поправка, которая передаёт регионам часть полномочий в вопросе содержания животных и позволит субъектам в том числе запретить самовыгул и ввести ответственность за это, напомнил Бурматов.

Законопроект о маркировке животных предложили распространить на собак и кошек


«Самовыгул — когда утром ворота дома открыл,  собаки, которые сторожат дом, побежали. Целый день бегают, а инстинкты у них никогда не деваются, они точно также собираются в стаи, также добывают пропитание и точно также нападают. Только сейчас в Тюмени мы закончили разбираются  с историей, когда две таких собаки загрызли человека и двух животных. Они не являются безнадзорными», — сказал депутат.  

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#животные

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Коллекцию Art Wars продали в виде NFT почти за $7 млн без ведома художников
Коллекцию Art Wars продали в виде NFT почти за $7 млн без ведома
Более 1,5 тысячи учителей приняли участие в семинаре по борьбе с фальсификацией истории
Более 1,5 тысячи учителей приняли участие в семинаре по борьбе с
Московские школьники примут участие в городской конкурсной программе «Новые вершины»
Московские школьники примут участие в городской конкурсной программе
В Анапе подвели итоги V Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник»
В Анапе подвели итоги V Молодежной научно-технической конференции
Сеть кинотеатров Regal добавила поддержку криптовалют
Сеть кинотеатров Regal добавила поддержку криптовалют
Проект ConstitutionDAO прекратит работу и вернет участникам их Ethereum
Проект ConstitutionDAO прекратит работу и вернет участникам их
Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году
Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в
В Райффайзенбанке усомнились в ведущей роли цифрового рубля
В Райффайзенбанке усомнились в ведущей роли цифрового рубля
Полный список игр с поддержкой FPS Boost на Xbox Series X | S
Полный список игр с поддержкой FPS Boost на Xbox Series X | S
Call of Duty Vanguard уже продают с большими скидками на Xbox и Playstation
Call of Duty Vanguard уже продают с большими скидками на Xbox и
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не получит кооперативный режим
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не получит кооперативный режим
Руководитель разработки Dragon Age 4 покинул команду BioWare
Руководитель разработки Dragon Age 4 покинул команду BioWare

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении

Еще по теме

Временные приюты для бродячих собак откроют в городах-участниках ЧМ-2018
Налога на животных в России не будет, заявил Бурматов
Регистрация бездомных животных должна быть бесплатной, считает Бурматов
Бурматов: «Единая Россия» добилась пересмотра правил перевозки животных в салоне самолета