Без федеральных средств построить приюты для животных в России невозможно, считает Бурматов

11:29 Автор: Евгения Филиппова

Необходимо выделить регионам федеральные средства на строительство приютов для безнадзорных животных в виде софинансирования, сказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») на круглом столе комитета 24 ноября.

Глава Комитета Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») отметил, что поступает много обращений из субъектов РФ от жителей, в которых говорится о необходимости дополнительных мер для защиты человеческой жизни, а также о том, что нужно доработать правила по содержанию животных.

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По разным оценкам в стране существует от одной четверти до одной трети от необходимого количества приютов, рассказал Владимир Бурматов. Он напомнил, что президент РФ дал поручение о рассмотрении вопроса финансового обеспечения расходных обязательств консолидированных бюджетов регионов, возникающих при реализации законодательства в области ответственного обращения с животными.

Также депутат отметил, что он получил официальный документ за подписью министра природных ресурсов и экологии, о том, что в рамках исполнения пункта поручения президента предусматривается развитие на территории страны сети приютов для животных по типовым проектам, посредством софинансирования из федерального бюджета.

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«Я считаю, что у нас сегодня в решении и резолюции должно быть зафиксировано, что без федеральных средств построить приюты на территории субъектов Российской Федерации невозможно. Есть поручение президента, есть позиция Минприроды, возникает вопрос — почему приюты до сих пор не строятся, почему на это не выделяются федеральные средства, — я этот ответ ещё год назад получил, и за год ничего не изменилось, — и почему в регионах нет до сих пор проектов типовых приютов, и их строят как Бог на душу положит. Зачастую мы вместо приютов получаем то, что впору назвать концлагерем для животных», — сказал он.

Федеральные средства на строительство приютов регионам необходимо выделять в рамках софинансирования, добавил парламентарий.

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Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что в Самарской области, которую представляет депутат, проблема безнадзорных животных стоит остро, есть примеры нападения стай на людей. По его мнению, принятые изменения в законодательство по защите животных не предусмотрели механизмы реализации норм.

«Собрали с детской площадки стаю собак, стерилизовали и привезли обратно на детскую площадку <… > У нас появились места, где люди, дети боятся ходить», — сказал он.

Возможно, нужно проработать вопрос с Правительством, предложив предусмотреть средства для регионов на обращение с бездомными животными, считает Хинштейн. Он отметил, что большинство регионов не могут выполнить задачу создания центров содержания бездомных животных за свой счёт.

Кроме этого, ранее на заседании Комитета была рекомендована к принятию в первом чтении поправка, которая передаёт регионам часть полномочий в вопросе содержания животных и позволит субъектам в том числе запретить самовыгул и ввести ответственность за это, напомнил Бурматов.

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«Самовыгул — когда утром ворота дома открыл, собаки, которые сторожат дом, побежали. Целый день бегают, а инстинкты у них никогда не деваются, они точно также собираются в стаи, также добывают пропитание и точно также нападают. Только сейчас в Тюмени мы закончили разбираются с историей, когда две таких собаки загрызли человека и двух животных. Они не являются безнадзорными», — сказал депутат.

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