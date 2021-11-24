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Более 1,5 тысячи учителей приняли участие в семинаре по борьбе с фальсификацией истории

Более 1,5 тысячи учителей приняли участие в семинаре по борьбе с фальсификацией истории

Более 1,5 тысячи учителей приняли участие в семинаре по борьбе с фальсификацией истории, сообщает Роспатриотцентр. 

Семинар проводился с целью повышения уровня участия педагогического сообщества в противодействии фальсификации истории, а также был ориентирован на создание условий для успешного обучения и патриотического воспитания детей и молодежи.

Программу мероприятия открыли Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), и Алексей Плотников, доктор исторических наук, профессор, член РВИО, которые рассмотрели историю советского периода и рассказали о том, как научное сообщество может помочь государству в работе по разоблачению и нейтрализации фальсификаций. Они подчеркнули, что для верной оценки событий войны необходимо делать акцент на работе с учителями как в очном, так и в онлайн-форматах. 

«История, перевернутая, фальсифицированная, дезориентирует не только отдельного человека, но и целые народы и государства и поэтому чревата войнами, вооруженными конфликтами, гибелью большого количества людей. История взрывоопасна, и важно беречь и сохранять память, не превращать ее в травму прошлого, в мемориальные спекуляции», – отметила в своем выступлении Ольга Воронова, член Общественной палаты Российской Федерации и Научного совета РВИО, главный редактор журнала РВИО «Идеология будущего», доктор филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина. 

Тему «Борьба за историческую правду в России: достижения и перспективы» обсудили член научного совета РВИО доктор исторических наук Владимир Кикнадзе и член Научного совета РВИО кандидат исторических наук Юрий Никифоров. 

Организаторами семинара выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр» и Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Главный партнер программы семинара – Российское военно-историческое общество.   

# Общество
По материалам: edu.ru

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