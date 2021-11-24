Босая и совершенно неузнаваемая: в сети обсуждают новые снимки Джины Дэвис

Вадим Карасев

На днях в сети появились новые снимки 65-летней актрисы Джины Дэвис, сделанные папарацци. Репортеры засняли звезду фильма "Тельма и Луиза" на улице в Лос-Анджелесе в довольно странном виде: актриса гуляла босиком и выглядела совсем на себя не похожей.





Узнать в ней голливудскую звезду было действительно не так просто. В сети даже предположили, что актриса, возможно, вживалась в новую роль, и этот образ — часть ее работы.





Дэвис нечасто появляется на публике. Последний раз она выходила в свет в августе, но выглядела совершенно иначе.





После роли в фильме "Агент Ева", который вышел в 2019 году, актриса взяла перерыв в работе и сосредоточилась на борьбе за расширение прав и возможностей женщин.

В прошлом месяце Джина завершила бракоразводный процесс со своим четвертым мужем — пластическим хирургом Резу Джаррахи. В браке, который продлился 17 лет, у супругов родилось трое детей. Развод пары был скандальным. Не желая делить имущество, Джина заявила, что они с Резу не были официально женаты. Для Джаррахи развод обернулся таким кошмаром, что он пошел ей на уступки, лишь бы поскорее завершить процесс.





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