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Босая и совершенно неузнаваемая: в сети обсуждают новые снимки Джины Дэвис

Босая и совершенно неузнаваемая: в сети обсуждают новые снимки Джины Дэвис

На днях в сети появились новые снимки 65-летней актрисы Джины Дэвис, сделанные папарацци. Репортеры засняли звезду фильма "Тельма и Луиза" на улице в Лос-Анджелесе в довольно странном виде: актриса гуляла босиком и выглядела совсем на себя не похожей.


Узнать в ней голливудскую звезду было действительно не так просто. В сети даже предположили, что актриса, возможно, вживалась в новую роль, и этот образ — часть ее работы.


Дэвис нечасто появляется на публике. Последний раз она выходила в свет в августе, но выглядела совершенно иначе.


После роли в фильме "Агент Ева", который вышел в 2019 году, актриса взяла перерыв в работе и сосредоточилась на борьбе за расширение прав и возможностей женщин.

В прошлом месяце Джина завершила бракоразводный процесс со своим четвертым мужем — пластическим хирургом Резу Джаррахи. В браке, который продлился 17 лет, у супругов родилось трое детей. Развод пары был скандальным. Не желая делить имущество, Джина заявила, что они с Резу не были официально женаты. Для Джаррахи развод обернулся таким кошмаром, что он пошел ей на уступки, лишь бы поскорее завершить процесс.


Сьюзан Сарандон и Джина Дэвис в фильме "Тельма и Луиза"
Джина Дэвис в фильме "Битлджюс"
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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