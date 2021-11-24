Брэд Гарлингхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году

Ripple добивается «значительных успехов» в разбирательстве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил CEO компании Брэд Гарлингхаус в беседе с CNBC. По его мнению, тяжба может завершиться в 2022 году.

«Несмотря на медленный судебный процесс с SEC, мы видим неплохой прогресс. Судья задает хорошие вопросы, понимая, что дело не только в Ripple», — отметил глава фирмы.

Он также подчеркнул, что любое решение «будет иметь широкие последствия для всей криптовалютной индустрии».

В декабре 2020 года SEC обвинила Ripple и ее руководителей в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP на $1,3 млрд. Позже иск скорректировали, сделав упор на действиях Гарлингхауса и соучредителя Криса Ларсена.

CEO компании назвал претензии Комиссии «регуляторным произволом» и «ужасным прецедентом» для всей отрасли. Позднее он обвинил SEC в бездействии касательно регулирования криптовалют.

В разговоре с CNBC Гарлингхаус назвал в качестве стран, лидирующих в разработке нормативно-правовой базы для цифровых активов, ОАЭ, Японию, Сингапур и Швейцарию. Последние три упоминал Ларсен в октябре 2020 года, рассказывая о планах Ripple покинуть США из-за чрезмерного регулирования.

«В целом направление движения [дела] очень хорошее», — заключил Гарлингхаус.

Ранее мировой судья Сара Нетберн обязала Ripple предоставить регулятору доступ к сообщениям сотрудников в мессенджере Slack.

В октябре Комиссия потребовала аудио- и видеозаписи встреч, на которых Гарлингхаус и Ларсен, а также иные высокопоставленные сотрудники обсуждали связанные с иском темы.

Напомним, в начале ноября Нетберн предписала Ripple передать SEC запрошенную информацию.



