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Брэд Гарлингхаус раскритиковал Dogecoin за «инфляционные факторы»

Брэд Гарлингхаус раскритиковал Dogecoin за «инфляционные факторы»


CEO Ripple Брэд Гарлингхаус в интервью CNBC заявил, что не является поклонником мем-криптовалюты Dogecoin из-за ее неограниченной эмиссии.


"Я на самом деле не убежден, но полагаю, несколько спорно, что Dogecoin полезна для криптовалютного рынка. У монеты есть определенные инфляционные факторы как таковые, что заставило бы меня с неохотой владеть ею", — сказал он.


Гарлингхаус отметил, что Dogecoin сильно отличается от некоторых крупных криптовалют, таких как биткоин, отсутствием жесткого ограничения совокупного предложения. Эмиссия цифрового золота предусмотрена в 21 млн BTC.


Глава Ripple напомнил, что Dogecoin была создана как шутка, но затем "получила импульс от некоторых известных людей вроде Илона Маска".


https://forklog.com/chto-takoe-dogecoin/

Несмотря на скепсис в отношении мем-криптовалюты, Гарлингхаус оптимистично оценил перспективы рынка в целом. По его словам, разогнавшаяся в мире инфляция увеличила интерес к цифровым активам и сделала биткоин страховкой от обесценивания. CEO Ripple подчеркнул, что это не единственная движущая сила для цифрового золота.


"Я думаю, если посмотреть в перспективе, это реальные технологии, которые фундаментально переделывают то, как работает наша финансовая инфраструктура. Я очень оптимистичен в отношении того, как выглядит долгосрочный горизонт", — заключил он.


Напомним, ранее экс-сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил о плохом отношении к Dogecoin.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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