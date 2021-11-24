Брэд Гарлингхаус раскритиковал Dogecoin за «инфляционные факторы»

CEO Ripple Брэд Гарлингхаус в интервью CNBC заявил, что не является поклонником мем-криптовалюты Dogecoin из-за ее неограниченной эмиссии.

"Я на самом деле не убежден, но полагаю, несколько спорно, что Dogecoin полезна для криптовалютного рынка. У монеты есть определенные инфляционные факторы как таковые, что заставило бы меня с неохотой владеть ею", — сказал он.

Гарлингхаус отметил, что Dogecoin сильно отличается от некоторых крупных криптовалют, таких как биткоин, отсутствием жесткого ограничения совокупного предложения. Эмиссия цифрового золота предусмотрена в 21 млн BTC.

Глава Ripple напомнил, что Dogecoin была создана как шутка, но затем "получила импульс от некоторых известных людей вроде Илона Маска".

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Несмотря на скепсис в отношении мем-криптовалюты, Гарлингхаус оптимистично оценил перспективы рынка в целом. По его словам, разогнавшаяся в мире инфляция увеличила интерес к цифровым активам и сделала биткоин страховкой от обесценивания. CEO Ripple подчеркнул, что это не единственная движущая сила для цифрового золота.

"Я думаю, если посмотреть в перспективе, это реальные технологии, которые фундаментально переделывают то, как работает наша финансовая инфраструктура. Я очень оптимистичен в отношении того, как выглядит долгосрочный горизонт", — заключил он.

Напомним, ранее экс-сотрудник АНБ и ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил о плохом отношении к Dogecoin.