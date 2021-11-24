Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн компенсации

Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн компенсации

Бывший муж женщины, погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак, заявил о намерении взыскать с телеведущей $2 млн в качестве компенсации. Об этом Антон Тарасов заявил в беседе с "КП-Новосибирск".

По словам Тарасова, журналистка во время личной встречи несколько раз обманывала его, рассказывая о деталях случившегося.

"Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя "Майбаха", она сказала нет. Хотя я знал, что да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем", - сообщил собеседник издания.

Он также утверждает, что Собчак соврала по поводу помощи пострадавшим и о травмах, полученных в результате аварии. "Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала — ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то?" - сказал Тарасов, при этом добавил, что Собчак предлагала оплатить психолога для его дочери и устроить ее в хорошую школу.

Об этой помощи мужчина отказался и потребовал компенсацию в размере $2 млн.

"То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились", - заключил Тарасов.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге из Адлера в Красную Поляну 9 октября. Телеведущая ехала в арендованном автомобиле Mercedes, который лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. Находившаяся в той машине женщина погибла, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, его поместили под домашним арест. Сама Собчак проходит по делу свидетелем.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн компенсации
Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн
16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы знаменитостей
16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало
В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков
В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками "Единой России"
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми
Самые странные хобби, стремительно набирающие популярность
Самые странные хобби, стремительно набирающие популярность
13-летняя британка нашла клад из топоров бронзового века
13-летняя британка нашла клад из топоров бронзового века
601 случай заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки
601 случай заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за
В Иркутске Игорь Кобзев встретился с полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым
В Иркутске Игорь Кобзев встретился с полпредом президента России в
В Заларях полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражи из супермаркетов
В Заларях полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном
Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden Joystick Awards 2021
Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении

Еще по теме

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Гордон раскритиковала программу Собчак
Станислав Белковский стал главным консультантам штаба Ксении Собчак
В Кремле ответили на слухи о причастности к выдвижению Собчак кандидатом в президенты