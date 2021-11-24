Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн компенсации

Вадим Карасев

Бывший муж женщины, погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак, заявил о намерении взыскать с телеведущей $2 млн в качестве компенсации. Об этом Антон Тарасов заявил в беседе с "КП-Новосибирск".

По словам Тарасова, журналистка во время личной встречи несколько раз обманывала его, рассказывая о деталях случившегося.

"Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя "Майбаха", она сказала нет. Хотя я знал, что да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем", - сообщил собеседник издания.

Он также утверждает, что Собчак соврала по поводу помощи пострадавшим и о травмах, полученных в результате аварии. "Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала — ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то?" - сказал Тарасов, при этом добавил, что Собчак предлагала оплатить психолога для его дочери и устроить ее в хорошую школу.

Об этой помощи мужчина отказался и потребовал компенсацию в размере $2 млн.

"То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились", - заключил Тарасов.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге из Адлера в Красную Поляну 9 октября. Телеведущая ехала в арендованном автомобиле Mercedes, который лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. Находившаяся в той машине женщина погибла, еще два человека пострадали и были госпитализированы. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, его поместили под домашним арест. Сама Собчак проходит по делу свидетелем.