Бывший помощник Андрея Курпатова совершил каминг-аут в суде и рассказал о романе с боссом

Вадим Карасев

В сети обсуждают переписку между известным психотерапевтом и телеведущим, 47-летним Андреем Курпатовым, и его бывшим помощником, 25-летним Алексеем Иевским, которого Курпатов обвинил в мошенничестве. Теперь Иевский, который уже находится в СИЗО в Санкт-Петербурге, выступил публично и совершил каминг-аут, заявив, что его и Курпатова связывало нечто большее, чем просто рабочие отношения.

Изначально я был помощником Андрея Курпатова. После у нас с ним начались уже любовные отношения,

— цитирует Алексея издание "Фонтанка".





Андрей Курпатов и Алексей Иевский

Переписку журналистам "Комсомольской правды" передали родители Иевского. Несколько скринов, которые датируются разными месяцами 2021 года, уже разошлись по сети и телеграм-каналам. Сам Курпатов подлинность переписки пока не комментировал.

Молодой человек также рассказал, что причиной разрыва стала измена Курпатова, которую он простить не смог и ушел. Однако его любовник настойчиво требовал возобновить отношения.

Позже стали поступать угрозы: "Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам",

— признался Иевский во время заседания суда, где рассматривалась его жалоба на содержание под стражей.

Переписку с Курпатовым он привел в качестве доказательства своих слов. Свою вину он по-прежнему не признает.





Алексей Иевский

Напомним, что Алексея Иевского обвиняют в мошенничестве, в результате которого автомобиль Porsche стоимостью 9,3 миллиона рублей был оформлен на него. Следствие также намерено предъявить ему обвинение в присвоении дорогих часов, сережек, а также недвижимости Курпатова.

Однако на опубликованных скринах видно, что идея передать машину Иевскому принадлежала Курпатову. Также с его разрешения были куплены часы. В переписке есть и доказательства нежных отношений между мужчинами: оба использовали эмодзи в виде сердечек и называли друг друга ласковыми словами "малыш" и "зайка". Из переписки также следует, что деньги обоих хранились на общем счете.





Андрей Курпатов

Все мои деньги всегда были для тебя открыты, деньги я переводил на нашу общую карту, и ты их брал,

— писал Курпатов.

Сам Курпатов ранее заявлял, что предлагал Иевскому уладить конфликт без привлечения полиции, но тот якобы не пошел на контакт и сменил номер.

Суд жалобу на арест отклонил, Иевский останется в изоляторе до 28 ноября. Однако телеграм-каналы бурно обсуждают не столько юридические нюансы дела, сколько факт принудительного (для Курпатова) и, возможно, спасительного для Иевского каминг-аута.

В России наконец-то случился первый громкий каминг-аут публичной личности. Да, насильственный (скорее, вынужденный — родители молодого любовника Курпатова, располагающие интимной перепиской голубков, опубликовали ее только для того, чтобы вытащить сына из тюрьмы). Но тем не менее это уже что-то. Возможно, другие геи, увидев, что Курпатов от каминг-аута не умер, тоже решатся,

— написали в телеграм-канале "Непринцесса".





Непонятно, зачем доктор Курпатов подал заявление на Иевского в полицию. Вопрос двух миллионов рублей (речь о часах. — Прим. ред.) для него не вопрос. Теперь имеет кучу радостей жизни в виде опубликованных переписок с "малышом",

— недоумевают в телеграм-канале "Антиглянец".

Курпатов и Иевский познакомились несколько лет назад, когда последний еще работал бортпроводником. С конца 2019 года Алексей стал помощником Курпатова, вскоре на него была оформлена компания "Онлайн продакшн", которая занималась продвижением бизнеса Курпатова.

Сам Курпатов прославился благодаря телепередаче "Доктор Курпатов", которая выходила на Первом канале во второй половине нулевых. Он также является автором множества книг по психологии. Курпатов был женат, у него есть дочь от этого брака. Его бывшая супруга Лилия Ким пока также никак не комментировала скандал с экс-супругом.

В прошлом году Курпатов также оказался в центре скандала. На абьюз и домогательства в его компании "Игры разума" пожаловалась бывшая сотрудница Лидия Панова (речь шла не о самом Курпатове, а о непосредственном начальнике девушки, генеральном директоре компании Виталии Соколове) — об этом тогда подробно написало издание Wonderzine. Однако Курпатов сначала отговорил ее увольняться, а затем, по ее словам, он "интерпретировал это так, будто она все время была дичайше влюблена в директора" и "у него нет сил с этим разбираться", "все хороши".

Надя Бесчетникова