Call of Duty Vanguard уже продают с большими скидками на Xbox и Playstation





Еще не прошел и месяц с момента релиза Call of Duty Vanguard, а Activision с партнерами уже активно старается привлечь внимание к проекту и повысить его продажи. На прошлой неделе в игре прошли бесплатные выходные, в рамках которых игроки могли опробовать мультиплеер новой Call of Duty Vanguard. А уже сейчас игру некоторые магазины предлагают со значительной скидкой.

Портал VGC отмечает, что Call of Duty Vanguard продают в Walmart в рамках распродажи в «Черную пятницу» по цене в $39,99 на всех консольных игровых платформах. По $39,99 предлагают и версии Call of Duty Vanguard нового поколения (Xbox Series X | S, Playstation 5 — они обычно стоят $69,99) и версии прошлого поколения (Xbox One, Playstation 4 — они обычно стоят $59,99).

В рамках той же распродажи в Walmart стоимость других частей серии Call of Duty — игр Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Black Ops Cold War, также составляет $39,99.