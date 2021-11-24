ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных граждан

Вадим Карасев

В Центробанке предложили создать специальный вклад для малообеспеченных граждан. Процентная ставка по нему может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки, рассказала в Госдуме зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

"Если говорить о категории малообеспеченных граждан, то мы предлагаем механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - уточнила она.

По словам Поляковой, определять категорию можно с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения. ЦБ готов принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство, добавила замглавы регулятора.

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