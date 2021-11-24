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Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2022 году

Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2022 году

Рождественский пост — ответственное время для верующих, когда они молятся об очищении душ и проводят время в молитвах. Этот пост будет самым строгим, и во время его проведения важно соблюдать церковные правила и запреты, чтобы не останавливаться в духовном развитии.


Рождественский пост в 2021 году начнется с 28 ноября и продлится до 7 января 2022 года. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что можно и нельзя делать в эти 40 дней, чтобы не навлечь на себя гнев Небес, а снискать их благословение и покровительство.

Что можно делать в Рождественский пост 2021-2022

Весь период Рождественского поста православные верующие молятся высшим силам, чтобы заслужить прощение. Молитвы читают не только о покаянии в грехах, но и на удачу, перед началом любого дела, для обретения сил и мужества, необходимых для того, чтобы выдержать испытания.

Рождественский пост — это время добрых бескорыстных поступков. Во время каждого поста благословляются деяния, совершенные от чистого сердца. Помощь может быть любой: главное, чтобы она шла от души и была искренней.

Ни один пост не обходится без скромной пищи, и во время Рождественского поста верующие соблюдают меню, в котором нет продуктов животного происхождения. Исключение составляют несколько праздничных дней, когда можно употреблять рыбу и морепродукты. Верующим нельзя забывать, что пост — это не диета, и соблюдать его невозможно без искреннего желания очиститься от негатива и продолжать духовное развитие. Кроме того, существуют послабления для отдельных групп людей, которым нельзя соблюдать пост во всей его строгости.


Рождественский пост не запрещает таинства крещения, поэтому в этот период можно и нужно приносить новорожденных для приобщения их к православному миру и воцерковления.

Во время сорокадневного поста нет запрета на домашние дела и работу. Важно лишь, чтобы каждое дело было начато с молитвы и совершалось во благо. Стирать, убираться, делать ремонт и строительство, готовить — можно.

Что нельзя делать во время Рождественского поста

Рождественский пост — время искреннего раскаяния, поэтому во время его соблюдения нельзя браниться, конфликтовать и потакать дурным привычкам, обманывать, распространять слухи и поддаваться сильным разрушительным эмоциям.

Во время поста верующие отказываются от мяса, молока и иных продуктов, полученных от животных. Такой запрет налагается для умения воздерживаться и духовно расти, не завися от продуктов питания.

Пост — ответственное время, поэтому священнослужители рекомендуют отказаться от увеселительных мероприятий в пользу спокойного времяпровождения в молитвах. Запрет касается длительного просмотра развлекательных передач, компьютерных, телефонных и азартных игр.


Не стоит в Рождественский пост брать в руки карты и гадать — церковь не одобряет попытки узнать будущее.

Во время этого поста не будут проводиться венчания, поэтому влюбленным стоит посоветоваться со священнослужителем для того, чтобы выбрать оптимальную дату и провести таинство по всем церковным канонам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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