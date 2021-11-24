Crusader Kings III получит долгожданное DLC Royal Court в феврале 2022 года





Crusader Kings III – игра Paradox, которая попала в подписку Game Pass на PC сразу после релиза, еще в сентябре 2020 года. Игра пока доступна только на PC, но ее уже заявили в релизу на консолях Xbox Series X | S и Playstation 5, правда информации об этих версиях игры давно нет.

Игроки на PC давно ждут дополнение для игры под названием Royal Court. Теперь у него есть дата релиза – 8 февраля 2022 года, ранее планировалось выпустить DLC до конца 2021 года.

Дополнение Royal Court позволит игрокам в Crusader Kings III получить множество новых механик. Основное нововведение – это тронный зал, который даст возможность напрямую взаимодействовать в нем с придворными, устраивать приемы и выполнять другие действия. Обещают и изменения в системе культуры. Разработчики сегодня опубликовали новый трейлер, в котором рассказали подробнее об обновлении Royal Court.

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Отметим, что игра Crusader Kings III является одним из самых высокооцененных проектов 2020 года – у нее более 90 баллов из 100 на Metacritic.