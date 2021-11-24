Депутат предлагает сделать обязательной медстраховку для мигрантов

20:01 Автор: Юлия Катенёва

Законопроект: № 24572-8

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) предлагает обязать мигрантов предъявлять при въезде в Россию полис медицинского страхования, действующий на территории РФ. Соответствующая инициатива опубликована в электронной базе Госдумы.

Таким образом, по мнению депутата, можно решить давно назревший вопрос с оформлением медицинских полисов для иностранцев, въезжающих в Россию без виз. Кроме того, реализация инициативы позволит установить источник финансирования затрат на медицинское обслуживание иностранных граждан, который в настоящий момент не определен.

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По словам Матвеева, оформление медицинского полиса является обязательным только для иностранцев при получении въездной визы в России.

Так, безвизовые иностранные граждане по факту не оформляет соответствующий медицинский полис, однако, по закону, медицинская помощь незастрахованным лицам оказывается бесплатно и безотлагательно.

Таким образом граждане России по факту несут дополнительную бюджетную нагрузку на оказание медицинской помощи безвизовым иностранным гражданам, подчеркивает депутат.





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В пояснительной записке автор законопроекта указывает на постоянный рост расходов бюджета медицинскую помощь мигрантам и людям без гражданства.

Это особенно актуально сегодня, когда государство несет дополнительные расходы в условиях пандемии COVID-19, подчеркивает Матвеев.

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#мигранты #здравоохранение

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