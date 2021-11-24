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Депутаты Иркутска предложили устанавливать камеры видеонаблюдения возле школ

Депутаты Иркутска предложили устанавливать камеры видеонаблюдения возле школ

Дума Иркутска предлагает устанавливать камеры видеонаблюдения на подходе к территории городских школ. Также предлагается создать единый сервисный центр по отслеживанию данных. Тему обсудили на депутатских слушаниях 24 ноября.

Предложение поступило от депутата Алексея Кудрявцева, парламентарии поддержали инициативу. Сейчас в Иркутске 286 камер, и почти все они расположены в парках и скверах, на островах Юность и Конный и на других прогулочных территориях. Возможности некоторых устройств позволяют даже распознать личность злоумышленника. Так, с помощью камеры, установленной на перекрестке улиц Ржанова и Байкальской, удалось раскрыть резонансное преступление.

Евгений Стекачев, председатель думы Иркутска:
– Депутаты постоянно уделяют внимание организации безопасности нашего города, в том числе посредством видеонаблюдения. Последние 10 лет обсуждений было очень много, и сейчас можно констатировать, что система видеонаблюдения в Иркутске есть – интеллектуальная, идущая в ногу со временем, Сегодня мы обсудили работу системы в контексте ее наполнения новыми функциями, добавления камер и мониторов, установки устройств на других локациях. Сошлись на том, что необходим единый сервисный центр, на который будет выводиться большинство камер, в том числе интеллектуальных. Происходящее будут отслеживать специалисты. Мы считаем также, что среди них должен присутствовать сотрудник полиции, уполномоченный сразу же оценить ситуацию с правовой точки зрения и скоординировать дальнейшие действия правоохранительных органов.

Как отмечалось во время дискуссии, следить сразу за всеми мониторами не потребуется: умная система уведомляет о происшествиях и совершаемых противоправных действиях и привлекает внимание специалистов к определенной камере. Наиболее позитивный результат организации подобной работы депутаты увидели в городе-побратиме Иркутска Канныне во время визита в составе делегации. Со слов иностранных коллег, раскрываемость преступлений выросла в разы благодаря созданию такого сервисного центра слежения за городом.

По итогам обсуждения было принято решение разработать концепцию развития системы видеонаблюдения с учетом приоритетности и предложений депутатов. Администрация города представит ее думе в апреле 2022 года.

Что касается камер фиксации дорожного движения, то ситуация следующая. На сегодня это полномочия Иркутской области, и город не может тратить свой бюджет на установку или замену таких камер. Соответственно, Иркутск также не получает доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Но так как большинство устройств находится в Иркутске, дума намерена обратиться к правительству региона и Законодательному собранию с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в документы, регулирующие эту деятельность. В случае положительного решения город сможет получать целевое финансирование и распределять средства на цели совершенствования сети дорожных видеокамер.

Предыдущая новость по этой теме:

На антитеррористическую защиту школ и детсадов Иркутской области направят 500 миллионов рублей

# Актуальные новости
По материалам: irk

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