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Детский омбудсмен прокомментировала историю в школе Максимовщины, где мальчик связал девочку

Уполномоченный по защите прав детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала инцидент, который произошел в школе села Максимовщина 23 ноября. Девятиклассник привязал одноклассницу к стулу скотчем, девочка упала вместе со стулом и получила травму подбородка. Впоследствии выяснилось, что класс для детей с ограниченными возможностями здоровья во время урока находился в кабинете без учителя.

Татьяна Афанасьева:
— Как только эта информация стала известна, оперативно выехали в школу и сотрудники полиции, и администрации Иркутского района. Встретились с девочкой, с родителями. Дети выбрали такой способ игры. Не установлено, чтобы это было издевательство или травля ребенка. Девочка в ходе игры упала и получила повреждение. Медпомощь девочке оказана, действия школы правильные. Работаем с родителями и детьми, выясняем обстоятельства. Раньше нареканий в поведении не было. К сожалению, не всегда детские шалости приводят к положительным результатам. Конечно, печально, что остались дети одни во время урока и без учителей. Сейчас выясняем, почему это произошло. Нам надо успокоиться и разобраться в ситуации с наименьшими негативными последствиями по отношению к этим детям.

Из школы девочку увезли в Ивано-Матренинскую детскую городскую больницу. Сейчас школьница лечится дома. Свою оценку произошедшему дадут сотрудники правоохранительных органов.

Официальный комментарий
Татьяна Афанасьева — В школу выехали сотрудники полиции, администрации Иркутского района. Дети выбрали такой способ игры. Не установлено, чтобы это было издевательство или травля. Медпомощь девочке оказана. Работаем с родителями и детьми, выясняем обстоятельства. Источник: http://www.irk.ru Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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