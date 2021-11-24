Доля карт «Мир» на рынке достигла 25%

Тема: Пленарное заседание Госдумы 24 ноября 2021 года

12:51 Автор: Мария Соколова

В 2020 году рыночная доля карт «Мир» достигла 25 процентов, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме кандидатуры на должности членов Совета директоров Центрального банка.

По словам главы регулятора, национальная платёжная карта «Мир» успешно функционирует. «В этом году её рыночная доля достигла 25 процентов. На базе карты «Мир» развиваются социальные и транспортные карты в регионах», — сказала Набиуллина.

С декабря 2015 года в России выпустили более 100 миллионов карт «Мир». Её принимают в 85 регионах России и 12 странах мира, в том числе в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, на Кипре и в ОАЭ. Платёжная система «Мир» была запущена, чтобы обеспечить финансовую безопасность и независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов.

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