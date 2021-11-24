Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доля карт «Мир» на рынке достигла 25%

Доля карт «Мир» на рынке достигла 25%

Тема: Пленарное заседание Госдумы 24 ноября 2021 года


12:51  Автор: Мария Соколова



В 2020 году рыночная доля карт «Мир» достигла 25 процентов, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме кандидатуры на должности членов Совета директоров Центрального банка.

По словам главы регулятора, национальная платёжная карта «Мир» успешно функционирует. «В этом году её рыночная доля достигла 25 процентов. На базе карты «Мир» развиваются социальные и транспортные карты в регионах», — сказала Набиуллина.

С декабря 2015 года в России выпустили более 100 миллионов карт «Мир». Её принимают в 85 регионах России и 12 странах мира, в том числе в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, на Кипре и в ОАЭ. Платёжная система «Мир» была запущена, чтобы обеспечить финансовую безопасность и независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов.  



257
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года
Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей
Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей
Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля 2022 года
Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля
Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us
Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского
В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили компенсацию за нерабочие дни в ноябре
В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении

Еще по теме

ЦБ закрепит в законе срок, когда магазины начнут принимать карты "Мир"
Количество выпущенных банками карт "Мир" уже превысило миллион
Российская Федерация и КНР в шаге от обоюдного расчета рублями и юанями
Центробанк продолжает дедолларизацию экономики, заявила Набиуллина