Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер

Вадим Карасев

Вчера в Доме творчества Переделкино состоялось открытие выставки "Условия материальной независимости". Первыми познакомиться с экспозицией пришли Надежда Оболенцева, Ирина Вольская, Софья Капкова, Ксения Чилингарова, Владимир Познер с женой Надеждой Соловьевой и многие другие.

Куратором и автором идеи выставки, которая проходит в старом корпусе Дома творчества, выступила журналистка и литературный критик Анна Наринская. Над экспозицией работали художники Иван Лунгин и Евгения Ржезникова и дизайнер Игорь Гурович. В работе также приняли участие Павел Пепперштейн и Лев Рубинштейн. Выставка расскажет о жизни и работе писателей в знаменитом писательском поселке.

Для широкой публики экспозиция откроется завтра, 23 ноября.





Надежда ОболенцеваСофья КапковаИрина ВольскаяКсения ЧилингароваАнна Наринская





Владимир Познер и Надежда Соловьева





Оксана БондаренкоЗинаида ПронченкоЕвгения МиловаОльга КарпутьВика ГазинскаяАриан РомановскийАнна Монгайт, Денис Катаев и Татьяна АрноВасилий ЦеретелиАнтон ЖелновВалентин и Татьяна ЮмашевыЛев РубинштейнПавел ЛунгинПавел ЧухрайБорис Куприянов и Юрий СапрыкинЕвгений ЗаболотныйМариана Панкина