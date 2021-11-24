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    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер

Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер

Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер

Вчера в Доме творчества Переделкино состоялось открытие выставки "Условия материальной независимости". Первыми познакомиться с экспозицией пришли Надежда Оболенцева, Ирина Вольская, Софья Капкова, Ксения Чилингарова, Владимир Познер с женой Надеждой Соловьевой и многие другие.

Куратором и автором идеи выставки, которая проходит в старом корпусе Дома творчества, выступила журналистка и литературный критик Анна Наринская. Над экспозицией работали художники Иван Лунгин и Евгения Ржезникова и дизайнер Игорь Гурович. В работе также приняли участие Павел Пепперштейн и Лев Рубинштейн. Выставка расскажет о жизни и работе писателей в знаменитом писательском поселке.

Для широкой публики экспозиция откроется завтра, 23 ноября.


Надежда Оболенцева
Софья Капкова
Ирина Вольская
Ксения Чилингарова
Анна Наринская


Владимир Познер и Надежда Соловьева


Оксана Бондаренко
Зинаида Пронченко
Евгения Милова
Ольга Карпуть
Вика Газинская
Ариан Романовский
Анна Монгайт, Денис Катаев и Татьяна Арно
Василий Церетели
Антон Желнов
Валентин и Татьяна Юмашевы
Лев Рубинштейн
Павел Лунгин
Павел Чухрай
Борис Куприянов и Юрий Сапрыкин
Евгений Заболотный
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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