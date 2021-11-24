Dress Code. В Москве открылся антикварный салон — первыми гостями стали Божена Рынска, Маша Цигаль, Виктория Шелягова

Вадим Карасев

В Москве вчера состоялось открытие 47-го Российского антикварного салона. Гостями торжественной церемонии стали Божена Рынска, Виктория Шелягова, Маша Цигаль, Елена Ханга, Александр Кибовский и другие знаменитости столичной тусовки.

В этом году посетители ярмарки смогут приобрести предметы домов Фаберже и Cartier, одну из последних работ Айвазовского, а также ретроавтомобили, в том числе марок Rolls-Royce, Bentley, Mercedes. Вся эта роскошь расположена на территории Гостиного двора, где салон будет работать до 28 ноября. Мероприятие является крупной частной выставкой антикварного искусства и проходит дважды в год вот уже 20 лет.





Божена РынскаМаша ЦигальВиктория ШеляговаЕлена ХангаДина Немцова и Екатерина ОдинцоваАлина БуреЛина ДембиковаАлександр ДобровинскийЕлена ЗахароваКонстантин и Ольга АндрикопулосАлександр и Марина РаппопортАлександр КибовскийНадя Бесчетникова