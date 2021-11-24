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Dress Code. В Москве открылся антикварный салон — первыми гостями стали Божена Рынска, Маша Цигаль, Виктория Шелягова

Dress Code. В Москве открылся антикварный салон — первыми гостями стали Божена Рынска, Маша Цигаль, Виктория Шелягова

В Москве вчера состоялось открытие 47-го Российского антикварного салона. Гостями торжественной церемонии стали Божена Рынска, Виктория Шелягова, Маша Цигаль, Елена Ханга, Александр Кибовский и другие знаменитости столичной тусовки.

В этом году посетители ярмарки смогут приобрести предметы домов Фаберже и Cartier, одну из последних работ Айвазовского, а также ретроавтомобили, в том числе марок Rolls-Royce, Bentley, Mercedes. Вся эта роскошь расположена на территории Гостиного двора, где салон будет работать до 28 ноября. Мероприятие является крупной частной выставкой антикварного искусства и проходит дважды в год вот уже 20 лет.


Божена Рынска
Маша Цигаль
Виктория Шелягова
Елена Ханга
Дина Немцова и Екатерина Одинцова
Алина Буре
Лина Дембикова
Александр Добровинский
Елена Захарова
Константин и Ольга Андрикопулос
Александр и Марина Раппопорт
Александр Кибовский
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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