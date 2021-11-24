Двое иркутян пытались вывезти в тележке из супермаркета элитный алкоголь на сумму 120 тысяч рублей

Полицейские ищут двух мужчин, которые подозреваются в краже элитного алкоголя из супермаркета в Ленинском районе. Они пытались в тележке вывезти спиртное на 120 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел 16 ноября. Вывезти алкоголь на 120 тысяч рублей мужчинам помешали охранники торгового объекта. Бросив на входе тележку со спиртным, подозреваемые успели скрыться на автомобиле ВАЗ-2108. Во время ревизии администрация магазина выявила недостачу трех бутылок на 12 тысяч рублей. Кража попала на камеры видеонаблюдения.

Граждан, узнавших разыскиваемых, просят сообщить по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 213-930, 8 (3952)216-805.



