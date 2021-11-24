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Екатерина Стриженова уверена, что ее пожалеют, когда ее похоронят

Екатерина Стриженова уверена, что ее пожалеют, когда ее похоронят
Ведущая Екатерина Стриженова призналась, что все думают, что она пьет кровь младенцев, раз так хорошо выглядит. Телеведущая рассказала о критике, с которой она сталкивается в соцсетях. Телеведущая призналась, что для нее важно только то, что говорят ее близкие. На хейтеров она старается внимания не обращать. «Есть люди, которые в своей жизни ничего значимого не сделали и при этом считают своим долгом зайти на твою страницу и поучить тебя жизни! Причем безапелляционно, не стесняясь в выражениях. У некоторых это, видимо, стало целью жизни или привычкой — ни дня без гадости и грязи. Может, им делать совсем нечего и остается только жить чужой жизнью?» — поделилась эмоциями Екатерина с изданием 7days.
Екатерина Стриженова Телеведущая призналась, что ее обвиняют в многочисленных пластических операциях. Сама Стриженова удивляется, откуда берутся эти слухи, ведь она постоянно на экране и никуда не пропадала на реабилитационный период. «Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций», — с иронией поделилась телеведущая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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