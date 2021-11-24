Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной

68-летняя актриса Елена Проклова считает, что Светлана Светличная перепутала реальность и роль. Проклова убеждена, что 81-летняя коллега сбежала из дома не из-за ссоры с родственниками. Елена полагает, что Светлана Афанасьевна стремится всеми возможными способами привлечь к себе внимание. Светличная снимается в кино с 1959 года, актриса сыграла в более 40 фильмах и сериалах, но в ее послужном списке нет главных ролей. Она чаще всего изображала красивых девушек или родственниц главных героев. Проклова считает, что внутри актрисы живет большая страсть к кино, она мечтала играть глубокие драматические роли, что нашло отражение в ее повседневном поведении. Невостребованность в реальной жизни переросла в воображаемую. «У нее, как мне кажется, накопившееся актерское одиночество. Она не доиграла ролей. И всё, что происходит, — это роль. Нельзя сказать, что она играет, ― она так чувствует», ― рассказала Елена в эфире ток-шоу «Пусть говорят».Светлана Светличная В конце октября стало известно об исчезновении Светланы Афанасьевны. Актриса пять дней не выходила на связь, ее родным пришлось обратиться в полицию. В поисках были задействованы и волонтеры движения «Лиза Алерт». Позже выяснилось, что Светличная принимала участие в съемках шоу Андрея Малахова и не догадывалась, что родные занимаются ее поисками. Кинозвезда объяснила, что ушла из дома, потому что не хотела там жить. Артистка рассказала истории о нападении, преследовании, о том, как близкие издеваются над ней. Родственники Светличной всё это опровергли. Внучка актрисы рассказала, что в последние 20 лет у звезды намечаются отклонения восприятия. Находясь на допросе в Следственном комитете, Светличная не до конца осознавала, где она находится. Актриса требовала цветы и особую съемку. Светлана Афанасьевна перепутала допрос с шоу Малахова. Проклова сравнила себя со Светличной, отметив, что ее конфликт с родными произошел в том возрасте, когда она могла разумно рассуждать. Актриса вовремя поняла свою ошибку и исправила ситуацию. Елена отметила, что не может осуждать родственников Светличной, которые долгое время ухаживают за артисткой. Проклова пожелала ее близким достигнуть перемирия с ней, но считает, что многое зависит от Светланы Афанасьевны. Ей необходимо переступить через свою гордость. Проклова рассказала, что во время переходного возраста дочери ей было сложно найти подход к ребенку, но она сделала всё, чтобы сблизиться. Сейчас Светличная проходит лечение в реанимационном отделении. Родственники не навещают Светлану Афанасьевну. Невестка призналась, что не испытывает после случившегося желания общаться со свекровью.