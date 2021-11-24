Евгения Медведева публично поцеловала Даню Милохина

Уже давно ходят слухи о романе фигуристки Евгении Медведевой и Дани Милохина. Есть много вещей, на которые можно смотреть вечно, и недавно в этом списке добавился пункт — отношения Евгении Медведевой и Дани Милохина. Судьба свела их вместе на съемках шоу Первого канала «Ледниковый период», но с лета их общение вышло за пределы тренировочной базы или съемок. Ходят упорные слухи, что чемпионка по фигурному катанию по уши влюбилась в звезду ТикТока. Накануне Милохин подлил масла в огонь и показал фото страстного поцелуя со своей партнершей. Тут можно сколько угодно рассуждать, что это всего лишь кадр из их нового выступления, но фанаты уверены, что это можно считать официальным подтверждением их романа.Евгения Медведева поцеловала Даню Милохина «Исполнитель хита «Дико тусим» подписал пост: «Да!». Фанаты тут же поняли, что имелось в виду. «Да-да, наконец-то, подтвердил», «Ура, как я рада за Даню и Женю», «Какая сладкая парочка», «Наконец-то, сколько уже можно было молчать», «Все итак знали, что они встречаются», — писали неугомонные пользователи Сети. Что ж, вот и ещё одна пара образовалась на проекте «Ледниковый период»! Теперь уже официально», пишут поклонники. Несколько дней назад Медведева, кстати, призналась своему партнеру в чувствах. На праздновании своего 22-летия (куда она, конечно, пригласила Милохина) она сказала: «Данечка, мне с тобой очень комфортно и тепло. Очень сильно тебя люблю!» Напомним, что Медведевой до этого приписывали роман с болгарским певцом Кристианом Костовым. Они познакомились в студии шоу, где обсуждались итоги «Евровидения-2018». Фигуристка, правда, так и не призналась, переросла ли их дружба в нечто большее на самом деле. Но, как минимум, Костов стал ей очень близким человеком, который до сих пор поддерживает её в сложные моменты.