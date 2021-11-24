FIDE выпустила коллекцию из 9000 NFT в блокчейне Everscale

Международная шахматная федерация (FIDE) выпустила коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) в блокчейне Everscale (бывший Free TON).

Событие приурочено к мировому чемпионату по шахматам, который пройдет 26 ноября в Дубае под эгидой FIDE. Купить токены можно на сайте ChessNFT.

Коллекция состоит из 9000 цифровых предметов в форме токенов: 8400 простых, 480 редких и 120 уникальных. Выпуск одного NFT стоит $100, его можно оплатить монетами Everscale, Ethereum или картой.

Выпущенный токен моментально поступает на адрес владельца. Вторичная торговля предметами из коллекции FIDE будет проходить на NFT-маркетплейсе Grand Bazar, работающем на блокчейне Everscale.

«С помощью NFT мы сможем не только оцифровать работы величайших мастеров, но и увековечить их через эксклюзивные права владения и ценность коллекционирования», — заявил директор по маркетингу FIDE Марко Вердойя.

О намерении FIDE запустить платформу ChessNFT стало известно в начале ноября. Тогда президент федерации Аркадий Дворкович отметил, что выход FIDE на рынок NFT позволит «привнести новый опыт и возможности для шахматистов по всему миру».

Блокчейн Everscale выбрали в качестве основы для платформы за «способность обрабатывать транзакции на глобальном уровне».

Ранее расположенная в Санкт-Петербурге галерея запустила собственную NFT-платформу на блокчейне Everscale.