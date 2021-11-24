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Fidelity, UBS и State Street рассматривают возможность запуска криптопродуктов

Fidelity, UBS и State Street рассматривают возможность запуска криптопродуктов


Fidelity, UBS и State Street изучают криптовалютные фонды и рассматривают возможность запуска продуктов, ориентированных на инвестиции в цифровые активы. Об этом топ-менеджеры компаний рассказали Financial Times. 


Глава подразделения биржевых фондов SPDR компании State Street Global Advisors (SSGA) в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Маттео Андретто сказал, что структура «рассматривает это пространство и оценивает, как оно развивается».


«Клиенты спрашивают не только о криптовалютах, но и конкретно о криптопродуктах SPDR. Им нравится, что мы являемся надежными и безопасными исполнителями», — добавил он.


По словам Андретто, SSGA не запустит подобный продукт, пока не удостоверится, что он сможет достичь «очень высокого уровня», встав в один ряд с другими ETF и «получив все характеристики SPDR».


В Fidelity заявили, что «внимательно следят за развитием криптовалют в рамках более широких усилий по изучению потенциала цифровых активов и технологии блокчейн, стоящей за ними».


«Как и следовало ожидать, Fidelity International изучает потенциал этой технологии в интересах клиентов», — подчеркнул представитель организации.


Глава ETF-направления UBS Asset Management Клеменс Рейтер назвал криптовалюты «областью, на которую в данный момент всем нужно обратить внимание». Он добавил, что его компания не приняла окончательного решения о запуске релевантных продуктов.


Рейтер также отметил, что инвестирование в криптовалюты пока не разрешено для фондов, выпускаемых в соответствии с Директивой о коллективных инвестициях — UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities).


Напомним, 15 октября SEC «молчаливо» одобрила заявку на ETF на базе биткоин-фьючерсов от компании ProShares. Запущенный 19 октября фонд показал второй по торговой активности дебют.


В том же месяце регулятор одобрил фьючерсные биткоин-ETF от VanEck и Valkyrie Investments.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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