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Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь

Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Певец Филипп Киркоров рассказал, почему его выгнали из театра. Артист объяснил, почему в свое время ушел из Театра песни Аллы Пугачевой. «С театром все получилось неожиданно, потому что мне указали на дверь», рассказал Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров Как отметил Киркоров, на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» он хотел спеть хит «Нет тебя прекрасней». Однако Примадонна поняла, что он хочет через эту песню «донести свой личный месседж». Она заявила, что Киркоров будет петь другую композицию. Примадонна сказала, что если Киркорову что-то не нравится, то он может уходить. По словам Киркорова, он тогда что-то ляпнул на эмоциях. В итоге пришлось уйти. Как сказал поп-король, зато после ухода он «стал шевелиться и искать авторов», сообщает ok-magazine.ru. Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке 11 лет. Они развелись в 2005 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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