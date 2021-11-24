Финансовый гороскоп на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Финансовая сторона жизни для большинства из нас стоит превыше всего. Дело не только в успехе и в признании, а в банальном желании сохранить свой уровень жизни в период мировой финансовой нестабильности. Гороскоп на декабрь поможет вам справиться с трудностями.

Чтобы деньги текли к вам рекой, нужно хотеть их зарабатывать. Помните о своей мотивации по Знаку Зодиака, чтобы не думать, что финансовый бой проигран, а врагам удалось взять над вами верх. Астрологи же подскажут, где вас ждут повороты судьбы, а где можно плыть по течению.

Овен

Овнам пригодится смелость в распоряжении финансами. На горизонте может возникнуть важная покупка, но придется быстро принимать решение, чтобы сэкономить. Некоторые финансовые моменты будут зависеть от любовной сферы. Овнам предстоит потратить часть бюджета на вторую половинку, романтику, свидания. Не стоит в первый месяц зимы забывать и о собственных интересах. Можно побаловать себя обновками. В работе и бизнесе Овнам стоит пользоваться аффирмациями на успех и богатство. Это поможет существенно повысить доход при одинаковых усилиях.

Телец

Астрологи отмечают, что в декабре Тельцов может потревожить Венера. Один из главных небесных покровителей этих людей будет в упадке с 19 числа. Нужно успеть купить все подарки близким людям до начала ретроградного движения планеты. С 19 декабря не стоит тратить много сил и энергии на работу, поскольку Венера не будет должным образом ее восстанавливать. Сильные заговоры на везение помогут Тельцам встретить на своем пути как можно меньше проблем финансового характера. Все самые важные рабочие дела лучше завершить до начала третьей декады.

Близнецы

Близнецам для повышения доходов стоит обратиться за помощью к сильному ритуалу «Денежная девятка». Также этим людям стоит пользоваться советами близких. Полезно будет сменить обстановку, что потребует некоторых расходов. В целом в декабре начнется период спокойствия, и даже если какие-то финансовые неожиданности будут требовать от Водолеев лишних трат, в итоге все сложится в их пользу. Не повредит небольшая сумма, отложенная на внезапные траты. В декабре можно откладывать деньги на что-то важное для себя или для своих близких.

Рак

У Раков в декабре денежный канал будет частично закрыт. Им потребуется воспользоваться специальными практиками, чтобы открыть его. Если все сделать правильно, то на горизонте появятся большие возможности для финансового роста. Это может быть внезапная прибыль, важный заказ, прибавка к зарплате или новогодняя премия. Финансовые средства Ракам рекомендуется вкладывать в профессиональный рост. Это поможет им укрепить свою самооценку, что тоже немаловажно. Деньги будут идти к уверенным в себе людям данного Знака.

Лев

Нередко у людей не получается повысить доходы из-за неправильного распоряжения денежной энергетикой. Львам стоит следовать трем правилам, которые помогут доходам расти, а долгам — таять. Не исключено, что денежные дела захватят Львов полностью. Не останется времени ни на любовь, ни на дела по дому. Астрологи настоятельно советуют избавляться от расходов, без которых можно обойтись. Генеральную уборку и покупку подарков можно делегировать кому-то из родственников или второй половинке. Главное — учитывать мнение близких людей.

Дева

Девам звезды и планеты укажут правильный путь в финансовой и рабочей сфере. Астрологи считают, что это идеальное время для поисков своего призвания. В этом Девам помогут советы тарологов. Отрицательные эмоции могут негативно влиять на финансовое положение Дев. Людям данного Знака необходимо пересмотреть свои отношения с деньгами, если те не задерживаются в карманах. Пристальное внимание стоит уделить статьям расходов. Все те покупки, которые можно вычеркнуть из списка, лучше удалить как можно скорее. Это поможет избежать финансовой ямы в будущем.

Весы

Представителям этого Знака эксперты советуют своевременно отдыхать в последнем месяце года. Многие Весы в веренице дел и забот попросту забудут об отдыхе, требуя от себя невозможного в попытке реализовать свои финансовые амбиции. Денежную сферу не стоит ставить в приоритет, жертвуя собой. Весам необходимо помнить и о семье, родственниках, второй половинке. В первой половине декабря, а точнее, до 18 числа включительно им нужно следить за знаками судьбы. Ночные светила направят их по верному пути. С 19 декабря помощь Венеры сойдет на нет.

Скорпион

Скорпионам в начале месяца стоит пользоваться оберегами для финансового благополучия. Причина в полном солнечном затмении 4 декабря. Его влияние будет очень сильным для людей данного Знака. В этот день стоит побольше отдыхать. Также отдыхать полезно будет 11 и 25 числа. В остальное время нужно избегать длительного простоя. В этот период необходимо действовать максимально активно. Этим людям удастся укрепить свой бюджет и выйти на новый уровень заработка. Огромную пользу принесут советы близких людей.

Стрелец

Стрельцов в финансовой и деловой сфере может сбить с пути любая мелочь. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют им раскрыть финансовую чакру. В этом плане полезными будут простые упражнения и понятные методики. Стрельцам нужно руководствоваться в декабре не интуицией, а рассудком, особенно в тех делах, где на кону стоят большие деньги. Это благоприятное время для смены работы, открытия нового бизнеса. Также можно в конце года отправляться в путешествия и набираться опыта в общении с мудрыми людьми.

Козерог

Козерогам в декабре придется больше трудиться. Чтобы труды были плодотворными и приносили больший доход, им стоит воспользоваться несколькими способами увеличения денежного потока. Это идеальное время для выплаты долгов. Лучше не давать себе громких обещаний и ставить перед собой лишь посильные и решаемые задачи. Также астрологи советуют Козерогам не останавливаться на достигнутом. Если удастся решить какую-то проблему, не нужно переставать идти вперед. Это время, когда промедление может стоить Козерогам успеха.

Водолей

Водолеи входят в число Знаков Зодиака, которые ленятся чаще других, но в декабре это может принести много проблем. Астрологи советуют готовиться к новогодним праздникам заранее. Все траты нужно совершить как можно раньше, чтобы потом не делать этого в спешке. Операции с финансами лучше не проводить спонтанно. В работе и бизнесе астрологи советуют для начала разобраться с нерешенными проблемами, а уже после этого приступать к чему-то новому. Декабрь станет для этих людей временем озарений и творческого роста.

Рыбы

Рыбам важно заранее распланировать свои доходы и расходы, причем не только на декабрь, но и на начало следующего года. Стоит сразу настроиться на то, что дела не пойдут полностью по плану. В каких-то аспектах можно ждать срывов и неурядиц. Чтобы увереннее себя чувствовать в начале месяца и столь же уверенно идти к благополучному завершению 2021 года, Рыбы должны меньше лениться. О приближении скорой прибыли скажут особые знаки Вселенной. Стать богатыми реально, однако для этого придется чем-то пожертвовать.