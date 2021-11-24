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"Газпром" напомнил Молдавии об истечении ультиматума и прекращении поставок

"Газпром" напомнил Молдавии об истечении ультиматума и прекращении поставок

"Газпром" напомнил, что сегодня, 24 ноября истекает срок ультиматума, выдвинутого Молдавии. Российская сторона требует немедленно погасить задолженность, в ином случае поставки будут прекращены.

Представитель компании Сергей Куприянов подчеркнул: в России так и не дождались от Кишинева текущего платежа за газ, который был намечен на 22 ноября.

"48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", – цитирует его РИА Новости.

Несмотря на неуплату и очередной срыв сроков, в Молдавии не видят ни одного "разумного мотива" для отключения газа. Вице-премьер страны Андрей Спыну обещает, что завтра парламент примет поправки в бюджету и это позволит сразу выделить искомые деньги.

Как писал Ruposters, "Газпром" потребовал от "Молдовагаза" погасить долг за поставки за октябрь и первую половину ноября. Компания, не имея возможности выплатить требуемую сумму, обратилась за помощью к правительству страны, но и там ей помочь не смогли.

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По материалам: uposters.ru

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