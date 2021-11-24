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Глава СК обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через соцсети

Глава СК обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через соцсети

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Такое заявление было сделано в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", — сказал Бастрыкин.

Некоторое время назад очередной клип музыканта решили подвергнуть проверке на пропаганду запрещенных веществ. Кроме того, его команду подозревают в навязывании фанатам паразитирующего образа жизни и девиантного поведения. По мнению адвоката Руслана Калоева, артист действует пагубно по отношению к подростковому и молодому поколению.

Ранее Моргенштерна уже штрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен "Розовое вино — 2" и Family. Эксперты ГБУ "Московский исследовательский центр" обнаружили в треках положительную "демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются "наркотические вещества" и "богатство". В июне Зюзинский суд обязал звезду выплатить 100 тыс. руб.

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По материалам: uposters.ru

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