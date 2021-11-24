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Глава Следственного комитета прошелся по Моргенштерну

Глава Следственного комитета прошелся по Моргенштерну
Александр Бастрыкин крайне негативно высказался о певце Моргенштерне. «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи.
Моргенштерн А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя», — сказал он на совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА «Роль права в обеспечении благополучия человека». В июне этого года популярного рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в своих песнях. Сейчас Следственный комитет снова проверяет творчество Моргенштерна по той же повестке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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