Гороскоп Павла Глобы на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Начинается последний месяц года. Настало время узнать, каким он будет для представителей каждого из Знаков Зодиака. Возьмите на вооружение советы Павла Глобы, чтобы завершить год на благоприятной ноте.

Чтобы увереннее себя чувствовать в декабре, важно следить за здоровьем. Постарайтесь в самое важное время года избавиться от семи чувств и эмоций, которые разрушают удачу и здоровье. Это идеальный период для того, чтобы заняться гигиеной сознания, избавиться от страхов, комплексов и сомнений.

Овен

Овнам стоит обратить внимание на финансовую сферу жизни. Именно в ней будет происходить максимум важных и интересных событий. Мантра для привлечения благополучия поможет привлечь больше финансовых потоков и удачи. В любви стоит занять позицию наблюдателя. Можно отпустить штурвал и просто плыть по течению, позволить второй половинке занять лидирующую позицию. Самое главное в декабре — это заниматься любимыми делами и не позволять обстоятельствам расстраивать себя. Удача ждет всех Овнов, способных сохранять спокойствие.

Телец

Тельцов в декабре ожидает множество интересных событий. Их жизнь может кардинально измениться. В сфере работы нужно помнить о принципе «один месяц целый год кормит». Дела, спланированные сейчас, обретут успех в будущем. Чем больше Тельцы смогут сделать в декабре, тем проще им будет жить уже в новом году. Именно поэтому перед важными делами им стоит пользоваться специальными шепотками на удачу. Звезды и планеты улучшат их память, повысят внимательность, а также укажут путь к любовному успеху.

Близнецы

Есть вероятность того, что у Близнецов в декабре могут начать появляться некоторые трудности в делах. Негативные события также весьма вероятны в любви. Ранее мы рассказывали, как можно использовать отрицательную энергию негативных событий себе на пользу. Близнецы умеют это делать лучше других людей. Их оптимизм может стать спасением от новых неурядиц. В целом декабрь очень хорош для творческой деятельности и креатива. Такая работа будет спориться в любой день месяца. Удача ждет этих людей у двери, нужно лишь впустить ее.

Рак

Ракам стоит научиться отпускать прошлое. В декабре нет места для обид, сожалений. Это месяц очищения, любви, доброты и оптимизма. Если не соответствовать энергии звезд и планет, можно серьезно прогореть. Панацея от всех видов проблем — умение их принимать и идти дальше. Раки смогут найти верный путь в своей жизни и исправить допущенные ошибки. Признаком того, что эти люди движутся в верном направлении, станет ощущение спокойствия. Нервозность и переживания будут означать, что остались нерешенные задачи.

Лев

Львам нужно защитить свою ауру от негатива. В декабре может появиться один или несколько человек, которые постараются помешать Львам достичь благополучия в какой-то из сфер жизни. Их отрицательная аура будет вредить. Не нужно падать духом, поскольку неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Это прекрасное время для поисков истины. Нужно смотреть на мир и события более пристально. Вполне возможно, что Львы смогут найти ответы на интересующие их вопросы.

Дева

У Дев в декабре будет немало трудностей и проблем, но им хватит сил и энергии, чтобы справиться с ними. О приближающейся опасности Дев будут предупреждать восемь знаков Вселенной. Людям данного Знака стоит обращать внимание на внутренний голос. Он не раз спасет их от проблем и неурядиц. Девам также необходимо помнить, что в декабре, особенно во второй его половине, люди будут встречать их по одежке. Это значит, что первое впечатление будет самым важным. Именно оно поможет Девам в любви и в бизнесе. Нужно одеваться ярче и улыбаться чаще.

Весы

Весам стоит бороться с апатией и усталостью. В этом им помогут шесть полезных способов. В декабре будет много дел, а одиноким Весам нужно будет проявлять активность еще и в любви. Словом, декабрь станет одним из самых насыщенных месяцев в году. Сейчас не время брать паузу. Нужно действовать максимально активно. Окружающие люди будут ждать от Весов помощи, но с ней стоит повременить до тех пор, пока все личные проблемы не будут решены. В декабре нужно побыть немного эгоистами. Если этого не сделать, встреча Нового года будет не самой приятной.

Скорпион

Скорпионы в декабре могут почувствовать легкий укол грусти. Это уходящий год не захочет уходить из памяти этих людей. Чтобы справиться с мыслями о прошлом, Скорпионам стоит пользоваться пятью простыми ежедневными упражнениями. Главный совет на этот декабрь — нужно фокусироваться на настоящем. Важно только то, что происходит конкретно сейчас. В любовной сфере лучше избегать публичных ссор. Не нужно выносить сор из избы. В финансовых делах нет времени на простой. Нужно работать и не жаловаться на усталость.

Стрелец

В декабре ночные светила постараются изменить жизнь Стрельцов. Чтобы благоприятные изменения начали происходить раньше, Стрельцам стоит следовать восьми принципам дзен. Звезды будут поощрять излишества, а не умеренность. Это актуально в первую очередь для сферы любви. Если очень захочется найти любовь, то придется потратить на это все свое свободное время. На работе представителям данного Знака лучше заниматься тем, что долго откладывалось на потом. Этот год лучше закончить без долгов и нерешенных задач.

Козерог

Козерогам в декабре нужно опасаться злых людей. Специальные заговоры помогут обойти стороной ссоры. Очень полезной будет семейная интеграция — важно всей семьей решать неурядицы и бороться с проблемами во всех сферах жизни. К сожалению, в конце этого года один в поле не воин. Козерогам придется найти выход из зоны комфорта, чтобы преуспеть в чем-то и решить самые насущные проблемы. Наступает время, когда нужно прислушиваться к советам второй половинки и родителей, поменьше времени проводить в уединении и самокопаниях.

Водолей

Декабрьские звезды и планеты помогут Водолеям сделать свою жизнь ярче и приятнее. Водолеям стоит проанализировать свои недавние действия, чтобы понять, почему они оказались в текущем положении. Также им нужно проработать причины, по которым в жизни появляются неудачи. Возможно, что люди данного Знака Зодиака просто не видят своих ошибок. Звезды советуют не искать скрытый смысл там, где его нет. Также этим людям стоит оставаться в гуще событий, чтобы общаться с новыми людьми, быть на одной волне с окружающими.

Рыбы

Рыбам стоит остерегаться энергетических вампиров, которые начнут активизироваться в период ослабленной ретроградным движением Венеры. Нужно помнить о способах защиты от таких людей, ведь они могут появиться в жизни Рыб в любой момент. Звезды и планеты расположены таким образом, что люди данного Знака смогут почувствовать их поддержку в трудные минуты. Именно по этой причине не стоит пасовать перед трудностями. Важно двигаться вперед. Вселенная внесет позитивные коррективы в жизнь Рыб. Это будет период благоприятных изменений.