Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками "Единой России"

Вадим Карасев

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета с социально значимыми поправками "Единой России" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября.

По инициативе партии расходы на национальные цели развития страны и социальные обязательства государства, поручения Владимира Путина на съезде "Единой России" и реализацию инициатив народной программы партии вырастут на 107 млрд рублей.



В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, что поможет улучшить жилищные условия 10 тысячам человек. На программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей. Еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости, что позволит трудоустроить 4 тысячи специалистов.

Также поправки "Единой России" предусматривают дополнительное финансирование ремонта дорог и позволят нарастить господдержку некоммерческих организаций, привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов и увеличить субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.