Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками "Единой России"

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками "Единой России"

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками "Единой России"

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета с социально значимыми поправками "Единой России" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября.

По инициативе партии расходы на национальные цели развития страны и социальные обязательства государства, поручения Владимира Путина на съезде "Единой России" и реализацию инициатив народной программы партии вырастут на 107 млрд рублей.

В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, что поможет улучшить жилищные условия 10 тысячам человек. На программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей. Еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости, что позволит трудоустроить 4 тысячи специалистов.

Также поправки "Единой России" предусматривают дополнительное финансирование ремонта дорог и позволят нарастить господдержку некоммерческих организаций, привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов и увеличить субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн компенсации
Бывший муж погибшей в аварии с Собчак потребовал от нее $2 млн
16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы знаменитостей
16 образов от пародиста из России, который с юморком копирует образы
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека
Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода
Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало
В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков
В Канаде собираются открыть сервис по доставке наркотиков
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками "Единой России"
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми
Самые странные хобби, стремительно набирающие популярность
Самые странные хобби, стремительно набирающие популярность
13-летняя британка нашла клад из топоров бронзового века
13-летняя британка нашла клад из топоров бронзового века
601 случай заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки
601 случай заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области за
В Иркутске Игорь Кобзев встретился с полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым
В Иркутске Игорь Кобзев встретился с полпредом президента России в
В Заларях полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражи из супермаркетов
В Заларях полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном
Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden Joystick Awards 2021
Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении

Еще по теме

Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Госдума приняла во втором чтении бюджет на 2019 год
Госдума приняла поправки в бюджет 2017 года
Госдума РФ приняла бюджет страны на 2017-2019 годы