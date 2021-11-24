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Господдержку детям-сиротам предлагают расширить

Господдержку детям-сиротам предлагают расширить

01:27  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1238573-7



Правительство предлагает дать право на государственное обеспечение детям-сиротам до 23 лет, получающим среднее образование. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в осеннюю сессию.

Гособеспечение — это бесплатное проживание, питание, медицинская помощь, бесплатный комплект одежды и обуви или возмещение их стоимости. Сейчас  право на такие льготы имеют дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, если они получают профессиональное образование или проходят обучение по рабочим специальностям.

При этом дети, которым исполнилось 18 лет и которые продолжают обучаться по программам основного общего и среднего общего образования, права на господдержку не имеют. В кабмине считают, что указанные льготы надо распространить и на тех, кто получает базовое образование.


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Предполагается, что на полном государственном обеспечении они будут находиться до окончания основного образования. Также им хотят предоставить право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте и возможность один раз в год проехать от места жительства к месту учёбы и обратно. Информацию о предоставлении таких гарантий предлагают размещать в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#дети #образование #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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