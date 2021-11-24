Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия»

Во время заседания президиума регионального политсовета «Единой России» в ряды партии приняли губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Руководитель исполкома партии Дмитрий Мясников отметил, что вступление Игоря Кобзева в ЕР поможет перезагрузить работу «Единой России» в регионе, более эффективно выстроить взаимодействие с жителями и общественными институтами Иркутской области.

Ранее генеральным советом партии «Единая Россия» принято решение о прекращении в январе 2022 году полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций. Таким образом, в Иркутской области переизбираются региональный политический совет и 42 местных политических совета. Кроме этого предстоит избрание секретарей местных отделений и секретаря Иркутского регионального отделения.

Игорь Кобзев начал исполнять обязанности губернатора Иркутской области в декабре 2019 года после досрочной отставки Сергея Левченко. В 2020 году в выборах главы Приангарья участвовал как самовыдвиженец. Осенью 2021 года на выборах депутатов Госдумы возглавлял партийный список «Единой России» от региона, но затем отказался от мандата.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди гостей — Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Владимир Познер
Dress Code. В Доме творчества Переделкино открылась выставка. Среди
Crusader Kings III получит долгожданное DLC Royal Court в феврале 2022 года
Crusader Kings III получит долгожданное DLC Royal Court в феврале
Тулунчанин предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью коллеге
Тулунчанин предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда
QR-коды в транспорте Иркутской области вводить не планируют
QR-коды в транспорте Иркутской области вводить не планируют
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию «Единая
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные удары по России
Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные
Битва платьев: Алеся Кафельникова против Надежды Оболенцевой
Битва платьев: Алеся Кафельникова против Надежды Оболенцевой
Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox
Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2022 году
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2022 году
В Иркутске в 2022 году установят насосные станции для предотвращения подтоплений
В Иркутске в 2022 году установят насосные станции для предотвращения
Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в Иркутской области
Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в
В Иркутске уроженца Киргизии приговорили к условному сроку за ложное сообщение о минировании кафе
В Иркутске уроженца Киргизии приговорили к условному сроку за ложное

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына

Еще по теме

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области
В Иркутской области Игорь Кобзев вступил в должность губернатора
В Каменск-Уральском местном отделении Партии выбрали нового секретаря
Зверево: Состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения партии