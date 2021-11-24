Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия»

Во время заседания президиума регионального политсовета «Единой России» в ряды партии приняли губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Руководитель исполкома партии Дмитрий Мясников отметил, что вступление Игоря Кобзева в ЕР поможет перезагрузить работу «Единой России» в регионе, более эффективно выстроить взаимодействие с жителями и общественными институтами Иркутской области.

Ранее генеральным советом партии «Единая Россия» принято решение о прекращении в январе 2022 году полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций. Таким образом, в Иркутской области переизбираются региональный политический совет и 42 местных политических совета. Кроме этого предстоит избрание секретарей местных отделений и секретаря Иркутского регионального отделения.

Игорь Кобзев начал исполнять обязанности губернатора Иркутской области в декабре 2019 года после досрочной отставки Сергея Левченко. В 2020 году в выборах главы Приангарья участвовал как самовыдвиженец. Осенью 2021 года на выборах депутатов Госдумы возглавлял партийный список «Единой России» от региона, но затем отказался от мандата.