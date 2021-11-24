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ХК «Байкал-Энергия» проиграл «Воднику» из Архангельска со счетом 6:10

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» в домашнем матче Чемпионата России уступил команде «Водник» из Архангельска со счетом 6:10. После поражения иркутяне занимают седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

Хоккеисты «Байкал-Энергии» забросили один мяч в первом тайме и пять во втором. Отличились Кристоффер Фагерстрём, Павел Анисимов, Иван Соловьёв и Рауан Исалиев, который выполнил хет-трик. Следующий матч команда проведёт 27 ноября в Иркутске против новосибирского «Сибсельмаша», который сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.


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По материалам: irk

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