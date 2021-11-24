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Игорь Крутой поделился милым видеороликом с сыновьями и новорожденным внуком

Игорь Крутой поделился милым видеороликом с сыновьями и новорожденным внуком
Музыкант Игорь Крутой показал семейную идиллию с сыновьями и новорожденным внуком. Игорь Крутой недавно снова стал дедушкой, и это затмило все остальные последние события в его жизни. Долгожданный внук композитора родился в семье его внебрачного сына Якова. Удивительно, что пару лет назад Крутой даже не знал, что у него есть еще один взрослый наследник, а сейчас он большую часть своего времени проводит в его компании. Крутой поделился кадром с семейной встречи, во время которой он нянчился с маленьким внуком. Внук маэстро появился на свет еще неделю назад, однако родители до сих пор не определились с именем. Игорь Яковлевич намекает, что будет рад, если ребенка назовут в его честь, но повлиять на решение сына и его жены он не в силах. «Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полёт проходит нормально! Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы… Над именем родители продолжают думать, я не влезаю в этот процесс, наверное, он займёт ещё несколько дней… Какое же это чудо - рождение ребёнка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи…», - прокомментировал видео композитор. «Видео трогает до глубины души! По-вашему отношению к детям видно, какой Вы хороший Человек! ❤️ А малышу желаю здоровья и пусть в жизни всё получится! 😍», «Очень трогательно Игорь Яковлевич!!! ❤️ А ведь возможно внук будет тоже Игорь Яковлевич Крутой!!!? 😍❤️❤️», - откликнулись поклонники в комментариях.
Новорожденный малыш объединил семью Игоря Крутого. Теперь не только он сам, но и его старший сын Николай при любой возможности заходят в гости к Якову и ребенку. На самом деле Якову сильно повезло, что все члены его «новой» семьи так тепло отнеслись к его появлению. Крутой рассказывал, что внебрачный сын сам вышел на связь с ним. Композитор сначала с недоверием отнесся к тому, что Яков может быть его наследником, но проведенная ДНК-экспертиза подтвердила факт родства. Уже потом Игорь Яковлевич решился представить внебрачного сына своей жене и детям.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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