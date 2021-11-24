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Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо

Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Продюсер Иосиф Пригожин не намерен просто так оставить высказывания певца. Муж Валерии собирается поставить на место Авраама Руссо, наговорившего много лишнего о продюсере. Не так давно певец публично обвинил мужа Валерии в причастности к нападению, которое случилось в далеком 2006 году. Якобы Пригожин вступил в заговор с бывшим директором Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым и участвовал в организации покушения на Руссо. Тогда артист получил ранения и был вынужден переехать жить в другую страну. Как выяснилось, заниматься этим делом Пригожин поручил известному звездному адвокату Сергею Жорину. Правозащитник дал комментарий СМИ о том, какую сумму продюсер потребует от певца в качестве моральной компенсации по иску о защите чести и достоинства.
Иосиф Пригожин «Этот вопрос не сильно принципиален для Иосифа Пригожина. Для него важно, чтобы та информация, которая прозвучала и которая не соответствует действительности, была опровергнута  и в этой истории была поставлена жирная точка», — цитирует Жорина «Пятый канал». Ранее Пригожин уже выступил с личным комментарием в связи с выходом скандального выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ с участием Руссо. «Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик», — говорит муж Валерии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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