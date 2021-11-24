Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо

Продюсер Иосиф Пригожин не намерен просто так оставить высказывания певца. Муж Валерии собирается поставить на место Авраама Руссо, наговорившего много лишнего о продюсере. Не так давно певец публично обвинил мужа Валерии в причастности к нападению, которое случилось в далеком 2006 году. Якобы Пригожин вступил в заговор с бывшим директором Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым и участвовал в организации покушения на Руссо. Тогда артист получил ранения и был вынужден переехать жить в другую страну. Как выяснилось, заниматься этим делом Пригожин поручил известному звездному адвокату Сергею Жорину. Правозащитник дал комментарий СМИ о том, какую сумму продюсер потребует от певца в качестве моральной компенсации по иску о защите чести и достоинства.Иосиф Пригожин «Этот вопрос не сильно принципиален для Иосифа Пригожина. Для него важно, чтобы та информация, которая прозвучала и которая не соответствует действительности, была опровергнута и в этой истории была поставлена жирная точка», — цитирует Жорина «Пятый канал». Ранее Пригожин уже выступил с личным комментарием в связи с выходом скандального выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ с участием Руссо. «Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик», — говорит муж Валерии.