Исследователи подтвердили, что древние ямы недалеко от Стоунхенджа сделаны руками человека

Вадим Карасев

Удалось подтвердить, что внушительные ямы, найденные недалеко от Стоунхенджа, были выкопаны людьми почти 4500 лет назад, а не представляют собой впадины, возникшие в ходе природных процессов, как считал ряд скептиков.

В прошлом году ученые обнаружили, что древнее поселение, известное как Даррингтон-Уоллс, было окружено вертикальными ямами глубиной примерно в 5 метров и шириной 10 метров каждая. Диаметр круга из ям — около двух километров. На данный момент обнаружено 20 ям.

Wild Blue Media/Channel 5

Поселение Даррингтон-Уоллс находится в 3,2 км к северо-востоку от знаменитого Стоунхенджа. Оно существовало примерно между 2800 и 2100 годами до нашей эры. Видимо, именно обитатели Даррингтон-Уоллс воздвигли каменные монолиты в Стоунхендже (святилище из земляных валов и рвов существовало в Стоунхендже несколько раньше). Также они построили другой неподалеку расположенный комплекс — Вудхендж. По мнению археологов, в период своего расцвета поселение Даррингтон-Уоллс могло насчитывать до четырех тысяч жителей. Поселение было окружено частоколом и имело диаметр около 500 метров.

Следы искусственных ям, об обнаружении которых было объявлено, расположены на значительном расстоянии от частокола Даррингтон-Уоллс. Они были выявлены при помощи геофизической разведки. Найденные ямы располагаются преимущественно в северо-западной и юго-западной частях большого круга. Археологи надеются установить расположение большего количества ям, но признают, что около 40 % круга сейчас недоступны для исследования, так как почва там подверглась изменениям и следы древних сооружений не сохранились. Судя по накоплению ила на дне ям, они были вырыты и оставлены открытыми на долгий срок.

Wild Blue Media/Channel 5

Нынешнее исследование включало в себя дистанционное зондирование наряду со взятием образцов для датирования при помощи оптически стимулированной люминесценции, которая позволяет определить время последнего воздействия солнечного света на минерал. Тесты были проведены Тимом Киннэрдом из Школы наук о Земле и окружающей среде Университета Сент-Эндрюс. Киннэрд сказал: «Они вне всяких сомнений доказали, что ямы датируются примерно 2400 годом до нашей эры». Он отметил «замечательную согласованность кернов и идентичность множества различных заполнений, указывающие, что ямы были засыпаны в одно и то же время». Значительное сходство между ямами тоже подтверждает, что они были делом рук человека. Если бы это были природные объекты, такие как карстовые воронки, их размеры и форма различались бы.