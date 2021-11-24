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Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына

Яна Рудковская запросила тройную сумму за сына
Продюсер Яна Рудковская высоко ценит время своего сына Сашы. Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с ранних лет занимается фигурным катанием. В этом году ему исполнилось восемь лет, он учится во втором классе и не пропускает тренировки. Накануне Яна Рудковская призналась, что Гном Гномыча приглашают в кино. Пока неизвестно, появится ли Саша на съемочной площадке, ведь звездная мама запросила за его работу кругленькую сумму.
Яна Рудковская с сыном «Сейчас Гном Гномычу предложили сыграть в фильме-адаптации «Один дома». Но со мной очень трудно договориться, приходится платить тройную цену. Если отодвигать спорт ради съемок в кино, это должен быть очень высокий гонорар», — рассказала Рудковская «Комсомольской правде». Напомним, ранее Яна Рудковская признавалась, что у Гном Гномыча есть собственный счет в одном из европейских банков. Юный спортсмен зарабатывает на рекламе, а годовой его доход переваливает за отметку 10 миллионов рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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