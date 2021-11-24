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К 2024 году создадут 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране

К 2024 году создадут 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране

Около 20 тыс рабочих мест планируется создать в российских регионах в 2022 году для осужденных к принудительным работам. Об этом чиновники договорились в ходе совещания по вопросам развития в регионах сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

"По итогам совещания субъектам Российской Федерации было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране", - сообщается в релизе на сайте Минюста России.

По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, переход на принудительные работы даст заключенным возможность вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей. Развивать исправительные центры в регионах будут совместно с региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, организациями "Деловая Россия" и "Опора России".

Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в 4 раза меньше по сравнению с другими видами наказания.

Ранее Ruposters писал, что заключенных отправят застраивать Арктику. 

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По материалам: uposters.ru

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