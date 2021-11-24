Как организовать строительные работы

Роман Иванов

Строительство является важной сферой деятельности человека. Оно необходимо для удовлетворения базовых человеческих потребностей - безопасности и комфорта. Но строительство сооружений - непростой процесс, требующий грамотного руководства и организации. Рассмотрим, что подразумевает под собой понятие «организация строительства».

Что из себя представляет организация строительства?

Человечество накопило большой опыт в сфере строительства сооружений, демонстрирующий, что только верный метод и организация строительных работ дают возможность успешно осуществить любые, даже самые сложные, проекты.

Организация строительства представляет собой комплекс мероприятий и мер, причем как организационного, так и технического характера, дающим возможность осуществлять надзор за сроками, качеством проведения строительных работ с учетом экономических, технологических и прочих интересов участников строительства. При организации строительства должен быть составлен и прайс лист цен на строительные работы.

Еще на стадии планирования создается проект организации строительных работ, определяющий общий порядок проведения работ, их очередность, сроки сдачи объекта в использование, объемы, потребность в технических ресурсах, рабочей силе. Документ необходим не только для оценки своих возможностей. Его наличие предусмотрено требованиями закона.

Что входит в проект организации строительства?

В бумажном виде организация строительства должна состоять из текстовой и графической части, включать сведения о предназначении, содержании проекта. Практическая часть организации строительных работ состоит из следующих стадий:

Подготовительная.

Основная.

Ввод в использование готового здания.

Подготовительный этап организации строительства - наиболее сложный. Если для выполнения ваших работ требуется помощь генподряда, обращайтесь в компанию https://keytrust.by/stroitelnye-raboty/uslugi-genpodryada-v-stroitelstve/.

Подготовительный этап

До начала осуществления работ непосредственно на строительной площадке, застройщик обязательно осуществляет определенные организационные мероприятия. При необходимости привлекают компании-проектировщики или строительные фирмы. Если речь о большом, масштабном проекте, создается дирекция строящегося предприятия.

Комплекс подготовительных мероприятий состоит из трех частей:

Организационные подготовительные работы.

Внеплощадочные мероприятия.

Внутриплощадочные подготовительные работы.



