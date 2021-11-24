Кети Топурия запечатлела первые шаги 10-месячного сына

Солистка группы «А'Студио», 35-летняя певица Кети Топурия поделилась видео с подросшим сыном. Артистка показала, что уже умеет делать Адам. Кети Топурия второй раз стала мамой в январе 2021 года. Адам стал первым совместным ребенком артистки и ее супруга Льва Деньгова. У певицы также подрастает 6-летняя дочь Оливия. Топурия раньше не показывала малыша широкой публике. Но накануне Адаму исполнилось 10 месяцев. Кети записала на видео игры своего маленького сына в гостиной у камина. Адам заметно вырос и обзавелся кудрявыми волосами, как и у старшей сестры.Кети Топурия с мужем и детьми Кети запечатлела сына в белой трикотажной кофте, серых спортивных брюках и пестрых сандаликах. Сначала Адам ползал по полу, потом встал на ножки и попытался ходить, опираясь на белый комод. Звездная мама его подбадривала. «Включить тебе мультик, Адам?» — обратилась к сыну Кети. Малыш одобрительно стукнул рукой по мебели. «Нет, скажи: "Да"», — настояла мама. Малыш ответил ей. Она похвалила его. «Ой, как ты стоишь хорошо, молодец», — подбодрила малыша Кети. Кети Топурия быстро вернулась в форму после вторых родов. Певица продемонстрировала тонкую талию в обтягивающем платье во время похода с мужем на концерт группы «Руки вверх!». Дочь певицы, Оливия в этом году пошла в первый класс. Девочка стала еще больше похожа на звездную маму. Топурия счастлива в браке с Львом Деньговым, отцом своего сына. На последних месяцах беременности Кети вышла за него замуж. Дочь певицы появилась на свет в ее первом браке, с бизнесменом Львом Гейхманом. Они развелись в 2017 году после четырех лет совместной жизни. У мужа артистки тоже есть дети от предыдущего брака. Лев воспитывает дочь и сына.