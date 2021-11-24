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Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов создателям сериала "Карточный домик" из-за секс-скандала со своим участием

Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов создателям сериала "Карточный домик" из-за секс-скандала со своим участием

Суд обязал 62-летнего голливудского актера Кевина Спейси выплатить 31 миллион долларов киностудии MRC, снимавшей сериал "Карточный домик", за нарушение контракта. Напомним, что из шоу Спейси исключили из-за секс-скандала: актера обвинили в домогательствах и сексуальном насилии больше 20 человек.

Одним из них был актер Энтони Рэпп, который заявил, что Спейси домогался его, когда тот был еще несовершеннолетним. По словам Энтони, ему на тот момент было 14 лет. Другим обвинителем выступил Гай Пирс, заявивший, что Кевин Спейси был "не прочь распустить руки".


Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"

В киностудии MRC заявили, что из-за Спейси они понесли убытки на миллионы долларов: сюжет сериала пришлось переписывать (центральное место в нем заняла Робин Райт), а количество эпизодов — сокращать.

Решение суда о выплате компенсации студии актер попытался обжаловать, однако ему в этом было отказано.


Все обвинения в свой адрес Кевин Спейси отрицал и сделал каминг-аут, заявив, что он гей.

Карьера Спейси была разрушена в один миг: он ушел из кино и исчез с радаров, а его репутации был нанесен неисправимый ущерб. Тем не менее спустя несколько лет он вернулся к актерской карьере и сыграл главную роль в фильме "Человек, который нарисовал Бога" — картина вышла в этом году.

Все дела в отношении актера по обвинению его в сексуальных домогательствах тем не менее продолжения в суде не получили: некоторые иски были отклонены из-за недостаточных доказательств или истечения срока давности, другие отозвали сами жертвы.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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