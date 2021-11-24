Киберпанк-хоррор в духе Лавкрафта: игра Transient выйдет на Xbox





Издатель Iceberg Interactive и разработчик Stormling Studios объявили, что игра Transient выйдет на приставах Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch. Произойдет это уже 8 декабря 2021 года.

Игра Transient уже доступна в Steam, где она вышла в октябре 2020 года. В день релиза на консолях, версия Steam игры Transient получит бесплатное обновление до Extended Edition. С этим обновлением в игре появится дополнительная концовка, новый игровой процесс и ряд улучшений.

Transient — киберпанк-хоррор в духа Лавкрафта. Он разработан создателями Conarium и Darkness Within. В игре предстоит оказаться в далеком постапокалиптическом будущем, где люди проживают в закрытом городе под куполом. Главный герой — член группы хакеров по найму ODIN.

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