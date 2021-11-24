Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях

Вадим Карасев

Китайский интернет-регулятор Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China) выложил в сеть правила, регулирующие публикации в интернете новостей и информации о знаменитостях. Согласно этому списку, звездам необходимо продвигать "традиционные ценности" китайского общества, сказано на сайте ведомства.

Страницам фан-сообществ и селебрити запрещено публиковать слухи, ложную или частную информацию, провоцировать поклонников на оскорбления и поощрять их участвовать в "незаконном сборе средств или иррациональных инвестициях". Представители организации проследят за количеством статей в соцсетях и за тем, с какой регулярностью их нужно делать. Также власти составят чёрный список нарушителей из числа артистов, который будет регулярно обновляться.

23 ноября Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства запретила 88 знаменитостям вести стримы в интернете. Под запретом оказался, в частности, китайско-канадский певец Крис Ву, обвиненный до этого в сексуальном насилии.

Для обеспечения соблюдения новых правил, соцсети КНР будут отслеживать и сообщать правительству о "предполагаемых незаконных и преступных действиях звёзд и конфликтах с участием фанатов". Платформы обяжут модерировать контент, который может вызвать беспорядки и волнения в крупных городах страны.

Ранее Ruposters писал, что Китай из-за Тайваня понизил уровень дипломатических отношений с Литвой.